Земля в Минском, Смолевичском, Дзержинском и Логойском районах теперь только для нуждающихся

Миноблисполком определил населенные пункты, на территории которых земельные участки для строительства частных домов предоставляются по результатам аукционов либо без их проведения только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Соответствующее решение Миноблисполкома опубликовано на Национальном правом интернет-портале.



Участки в городе-спутнике Смолевичи теперь только для нуждающихся. Фото: Артем Качан

В перечень таких населенных пунктов попали практически все города Минской области и деревни, расположенные недалеко от райцентров. Рассчитывать на приобретение участка (по результатам аукционов либо без их проведения) в населенных пунктах могут только нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В списке нет только Стародорожского и Копыльского районов.

Отметим, что Минский, Дзержинский, Логойский, Смолевичский районы теперь полностью «непокупные»: «земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов предоставляются по результатам аукционов либо без их проведения только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Кроме этого, решение Миноблисполкома от 24 октября 2018 года содержит и перечень населенных пунктов, в пределах которых земельные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества, предназначенных для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), только по результатам аукционов.