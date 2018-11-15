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Бесплатные фильм и спектакли, альтернативные "Дожинки". Топ-3 событий этих выходных в Могилеве

16.11.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
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А мы снова тут как тут с подборкой самых ярких событий, которые пройдут 17 и 18 ноября в Могилеве. И знаете, что? Они бесплатные! Да-да, тут и спектакли, и неформатный фильм с табуированной лексикой на встрече с велопутешественниками, и альтернативные «Дожинки».

17 ноября


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как мы уже говорили, в этом году Могилевская область осталась без «Дожинок», к которым все привыкли. Праздник пройдет в другом формате и с другим масштабом в Могилеве. И будет посвящен Дню работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности.

С 9.00 до 17.00 возле Ледового дворца и Дворца культуры области будет работать ярмарка — с едой, продажей изделий ремесленников, учреждений образования. Будут и выставки сельскохозяйственной техники и караваев, и различные конкурсы с песнями и танцами.

В 12.00 торжественно встретят официальные делегации передовиков агропромышленного комплекса региона. В 12.30 им покажут дефиле девичьих костюмов «Золотая соломка», а с 13.00 до 15.30 в ДК области пройдут концерт и церемония награждения.


Фото: Александр Тимошенко

В 17.00 в центре «Кола» в переулке Чкалова, 16, начнется показ документального фильма «Вокруг Беларуси на велосипедах с моторами». Фильм рассказывает о приключениях белорусских велосипедистов и о жизни глубинки. В главных ролях — опытные путешественники Борис Николайчик и Рома Свечников.

«Вокруг Беларуси на велосипедах с моторами» — это неформатный фильм с матом, пьянками и остротами про жизнь в Беларуси. В 2017 году фильм стал лучшим в национальном отборе Минского международного кинофестиваля «Лістапад».

На встречу по приглашению инициативы «Тутэйшы ровар» придет и Борис Николайчик, который расскажет про все этапы работы над фильмом. Вспомнит то, что осталось за кадром, ответит на вопросы.

Количество мест ограничено, потому вход — по предварительной регистрации по ссылке.

Стоимость: бесплатно + free donation.


Фото с сайта sibnovosti.ru

В Могилеве в эти дни будет проходить фестиваль любительских театров «Свет рампы». И посмотреть спектакли можно бесплатно! Все они будут идти на сцене Центра культуры и досуга (улица Первомайская, 34). В субботу афиша такая:

11.00−13.00 — комедия-водевиль «Ханума» А. Цагарели в исполнении народного театра драмы Негосударственного учреждения культуры «Смоленский дом работников Просвещения»;

14.30−15.30 — «(Не) Довольных девиц поговоры», народный театр Центра культуры города Рокишкис (Литва);

16.00−18.00 — деревенский водевиль «Муж взаймы» по мотивам романа Е. Гуцало «Муж взаймы, или Хома неверный и лукавый», народный театр «Авантюра» Светлогорского центра культуры;

19.00−21.00 — «Руанская дева» по мотивам пьесы В. Сигарева в исполнении народного любительского коллектива молодежного театра «Легион» Дворца культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

18 ноября


Фото: ИА «Могилевские ведомости»

Два бесплатных спектакля можно будет увидеть в последний день фестиваля любительских театров «Свет рампы»:

11.30−13.30 — «Лила» по пьесе Э. Радзинского «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано» в исполнении народного театра «Валентин» из Могилева;

15.00−17.00 — драма «Язычники» А. Яблонской от народного городского любительского театра госучреждения культуры «Победа» из Орши.

В 18.00 начнется церемония закрытия фестиваля.

Место проведения — Центр культуры и досуга (улица Первомайская, 34).

Полную афишу событий в Могилеве смотрите на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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