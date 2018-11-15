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Бесплатные фильм и спектакли, альтернативные "Дожинки". Топ-3 событий этих выходных в Могилеве
А мы снова тут как тут с подборкой самых ярких событий, которые пройдут 17 и 18 ноября в Могилеве. И знаете, что? Они бесплатные! Да-да, тут и спектакли, и неформатный фильм с табуированной лексикой на встрече с велопутешественниками, и альтернативные «Дожинки».
17 ноября
Как
С 9.00 до 17.00 возле Ледового дворца и Дворца культуры области будет работать ярмарка — с едой, продажей изделий ремесленников, учреждений образования. Будут и выставки сельскохозяйственной техники и караваев, и различные конкурсы с песнями и танцами.
В 12.00 торжественно встретят официальные делегации передовиков агропромышленного комплекса региона. В 12.30 им покажут дефиле девичьих костюмов «Золотая соломка», а с 13.00 до 15.30 в ДК области пройдут концерт и церемония награждения.
В 17.00 в центре «Кола» в переулке Чкалова, 16,
«Вокруг Беларуси на велосипедах с моторами» — это неформатный фильм с матом, пьянками и остротами про жизнь в Беларуси. В 2017 году фильм стал лучшим в национальном отборе Минского международного кинофестиваля «Лістапад».
На встречу по приглашению инициативы «Тутэйшы ровар» придет и Борис Николайчик, который расскажет про все этапы работы над фильмом. Вспомнит то, что осталось за кадром, ответит на вопросы.
Количество мест ограничено, потому вход — по предварительной
Стоимость: бесплатно + free donation.
В Могилеве в эти дни будет проходить фестиваль любительских театров «Свет рампы». И посмотреть спектакли можно бесплатно! Все они будут идти на сцене Центра культуры и досуга (улица Первомайская, 34). В субботу афиша такая:
11.00−13.00 — комедия-водевиль «Ханума» А. Цагарели в исполнении народного театра драмы Негосударственного учреждения культуры «Смоленский дом работников Просвещения»;
14.30−15.30 — «(Не) Довольных девиц поговоры», народный театр Центра культуры города Рокишкис (Литва);
16.00−18.00 — деревенский водевиль «Муж взаймы» по мотивам романа Е. Гуцало «Муж взаймы, или Хома неверный и лукавый», народный театр «Авантюра» Светлогорского центра культуры;
19.00−21.00 — «Руанская дева» по мотивам пьесы В. Сигарева в исполнении народного любительского коллектива молодежного театра «Легион» Дворца культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
18 ноября
Два бесплатных спектакля можно будет увидеть в последний день фестиваля любительских театров «Свет рампы»:
11.30−13.30 — «Лила» по пьесе Э. Радзинского «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано» в исполнении народного театра «Валентин» из Могилева;
15.00−17.00 — драма «Язычники» А. Яблонской от народного городского любительского театра госучреждения культуры «Победа» из Орши.
В 18.00 начнется церемония закрытия фестиваля.
Место проведения — Центр культуры и досуга (улица Первомайская, 34).
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