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«Лучший командир РВиА» — подполковник Александр Метель

16.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Просто статус?

В Вооруженных Силах страны заканчивается очередной учебный год — самое время подводить итоги. У военнослужащих нашего гарнизона заслуг немало, и одна из наиболее ценных — недавно полученное звание «Лучший командир РВиА». Его удостоен возглавляющий 336 реактивную артиллерийскую бригаду подполковник Александр Метель.

«Лучший командир РВиА» — подполковник Александр Метель

Началось все в 1994 году: юный уроженец Речицы стал курсантом Военной академии Беларуси. По распределению и желанию отправился в Осиповичи — как раз в 336 реабр. В 2003 году в должности командира батареи принял участие в учениях на Полесском полигоне: тогда впервые за долгое время вновь решили проверить на практике мощность стрельбы РСЗО «Смерч». Учения принесли и первую заслугу: лучший комбат.

Дальнейшая ступень карьерной лестницы — заместитель начальника и начальник штаба дивизиона 336 реабр. Чтобы достичь более значимых высот, вновь стал курсантом-слушателем — на командно-штабном факультете ВА. Армейские навыки оттачивались в должностях командира дивизиона, заместителей начальника штаба и командира бригады в 427 реап и 465 рбр. Кстати, в этот же период Александра Метеля наградили медалью «За безупречную службу» III степени. В 2016 вернулся в родную 336 реабр начальником штаба — первым заместителем комбрига. А два месяца назад ее же и возглавил.

— В далеком девяносто девятом смотрел на полковника Сидорова, который тогда уже 11 лет был командиром части, и думал: а смогу ли сам так? — вспоминает Александр Леонидович. — Поэтому назначение воспринял как достижение давней цели. Но, несомненно, ответственности прибавилось в разы. Хоть и был в курсе всех дел части, участвовал в становлении 77 ореадн, вооруженного РСЗО «Полонез», знаю от и до, как обращаться с нашими «Смерчами», а должность обязывает к большему. Ведь за спиной не только техника, а в первую очередь личный состав, люди. Рад, что со мной рука об руку практически весь армейский путь прошли и командиры подразделений подполковники Дмитрий Ильющенко, Сергей Афанасьев, Дмитрий Задесенец — всегда помогут. Да и в целом в нашей боевой бригаде есть на кого положиться. Поэтому стараюсь не рубить с плеча, не принимать решений единолично — только посоветовавшись с сослуживцами.

Может, у командира есть еще какие-то секреты удачной армейской карьеры? И Александр Метель признается: семья и увлечения.

— Супруга Елена Геннадьевна — настоящая офицерская жена: понимает и поддерживает, ждет с учений. Радуют и дети. Старший Глеб — студент физмата БГУ, вместе с мамой увлекается культурой Японии, изучает язык страны. Дочь Арина — 7-классница СШ № 3, тоже склонна к лингвистике, вместе со школьным английским пробует говорить и по-немецки. Сам же люблю спорт: до травмы серьезно занимался волейболом, зимой бегаю на лыжах. Но главная отдушина — дача. Возможно, именно надежный тыл и позволил отдать значительную часть сил армии.

Мой предшественник полковник Александр Тишкевич оставил отличную базу, поэтому смело могу разделить звание лучшего командира с ним. А вообще, это просто статус, за которым стоит сплоченный воинский коллектив — грамотный, профессиональный, способный справиться с любой задачей.

Мария ТАЛЕЙКО. Фото автора.

 
 
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