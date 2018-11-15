Представители Кировщины поделились впечатлениями о встрече молодых специалистов с губернатором Могилевской области

13 ноября в Могилеве состоялась встреча молодых специалистов с председателем облисполкома Владимиром Доманевским.





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Почетными гостями полилога стали помощник Президента Республики Беларусь — главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков и первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк. Также на мероприятии присутствовали руководители структурных подразделений облисполкома, общественных организаций, студенты.

Встреча председателя облисполкома с молодежью региона состоялась в рамках Форума молодых специалистов, который проходил 13 ноября в Могилеве. Молодые работники организаций агропромышленного комплекса, социальной и производственной сфер, студенты высших учебных учреждений посетили филиал Национального художественного музея Республики Беларусь «Музей В.К.Бялыницкого-Бирули», Могилевскую областную детскую больницу и СШ №45, ОАО «Бабушкина крынка», «Могилевский ленок», «Могилевский завод лифтового машиностроения», УЧНПП «Технолит», где обсудили роль социальной сферы в современном обществе, современные технологии в агропромышленном комплексе, кадровые вопросы в промышленности.

Все районы делегировали в Могилев своих представителей из числа молодых специалистов, работающих в агропромышленном комплексе, социальной и производственной сферах.

Кировщину на мероприятии представили: ветеринарный врач МТК «Мышковичи» ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского Мария Дударенко, учитель-дефектолог СШ №2 им.К.П.Орловского Наталия Попкова, ветеринарный врач МТК «Власовичи» ОАО «Кировский райагропромтехснаб» Анастасия Гончарова и заведующий (врач общей практики) Жиличской АВОП Вероника Жигарь.

Мы попросили участниц встречи поделиться своими впечатлениями о мероприятии:







Наталия ПОПКОВА, учитель-дефектолог СШ №2 им.К.П.Орловского:

— Впечатления от прошедшей встречи очень яркие и запоминающиеся. Приятно, что в нашей стране, области, районе молодым специалистам уделяется такое внимание.

Много слов поддержки прозвучало в адрес молодежи от председателя облисполкома Владимира Викторовича Доманевского, помощника Президента Республики Беларусь — главного инспектора по Могилевской области Геннадия Михайловича Лавренкова.

После состоявшего диалога молодых специалистов разделили на три секции и повезли на социальные объекты и ведущие предприятия региона, чтобы показать их работу и дать возможность молодежи пообщаться с профессионалами в разных сферах деятельности. Я и Вероника Жигарь попали в группу социального направления. Первым объектом посещения стала детская областная поликлиника. Нам показали, как налажена работа в учреждении здравоохранения от поступления маленьких пациентов в больницу до их выздоровления.

Также мы посетили СШ №45. В ней созданы комфортные условия, в которых осуществляется учебный процесс, большое внимание уделяется физическому развитию детей — в школе имеется два бассейна и тренажерный зал. Поразили творчески оформленные учебные классы и коридоры — каждому предмету соответствует своя тематика, все они также оснащены современным оборудованием. Большая часть преподавательского состава — молодые специалисты.

Посетив данные учреждения, мы увидели, как работают наши коллеги, почерпнули для себя полезные знания и опыт, который в будущем сможем применить на практике.







Мария ДУДАРЕНКО, ветеринарный врач МТК «Мышковичи» ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»:

— На встрече, которая прошла во Дворце культуры области, Владимир Викторович Доманевский отметил, что на уровне руководства страны, правительства, облисполкома принимается достаточно мер, чтобы молодые люди смогли реализовать свои способности.

Также губернатор области отметил, что, в свою очередь, хотелось бы видеть и добросовестную работу молодых специалистов на своих местах.

Тронули слова Владимира Викторовича о том, что все самое лучшее достанется тому, кто проявит себя в труде и будет настойчивым. Сколько каждый из нас приложит сил, столько и будет в жизни достижений.

У молодых специалистов была возможность задать волнующие их вопросы и получить компетентные ответы.

Очень познавательными были организованные для нас экскурсии. Сначала мы познакомились с работой ОАО «Бабушкина крынка», где увидели полную технологию переработки молока, процесс изготовления молочной продукции и ее упаковку для реализации. Интерес вызвали методика и внедрение нового оборудования.

Второй объект, который мы посетили — ОАО «Могилевский ленок», нас возили на молочно-товарный комплекс, также рассказывали о технологии доения коров, кормления и выращивания крупного рогатого скота.