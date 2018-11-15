Председатель Несвижского райисполкома поздравил тружеников с праздником и подвел итоги года

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Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района!

Примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника. Вы — творцы богатства нашего края, Минщины, а в итоге — и всей нашей страны.

2018 год для тружеников агропромышленного комплекса района был годом напряженной работы в очень непростых погодных условиях. Но земля откликнулась на кропотливый труд и заботу земледельцев, а животноводы смогли обеспечить прибавку продукции комплексов и ферм.

В нынешнем году с площади 22511 га при средней урожайности 44,5 центнера с гектара намолочено немногим более 100 тыс. тонн зерна. Недобор к прошлому году составил почти 40 тыс. тонн, хотя для получения высокого урожая было внесено минеральных удобрений по 319 кг в действующем веществе. И все-таки в «Новой жизни» и «Снове» удалось собрать более 70 ц/га, им вслед шли грицкевичские хлеборобы — почти по 65 центнеров.

Из-за погодных условий также ниже прошлогоднего район сработал по сахарной свекле. На сегодняшний день ее валовой сбор при урожайности 538 ц/га составил только 253 тыс. тонн.

В то же время хорошая урожайность сахарной свеклы получена в открытых акционерных обществах «Новая жизнь», «Грицкевичи», «Несвижский райагросервис», СПК «Агрокомбинат Снов».

Лучше прошлогоднего сработали мы в этом году по кукурузе: при урожайности 133 центнера с гектара получили 49 с половиной тыс. тонн ее зерна. Наибольшая урожайность — в ОАО «Несвижский райагросервис», «17 Сентября», «Грицкевичи», где с гектара собирали по 150 и более центнеров.

На сегодняшний день объем производства валовой продукции сельского хозяйства в районе составил более 230 млн. рублей, из которых свыше 145 млн. приходится на животноводство.

За 10 месяцев текущего года удой на одну фуражную корову составил 6460 кг — это лучший показатель в области и второй в республике. Также хочется отметить, что практически три четверти молока хозяйства сдают на перерабатывающие предприятия сортом «экстра». Более 7 тыс. кг молока от коровы уже надоили животноводы ОАО «Грицкевичи», «Новая жизнь», «Городея». А СПК «Агрокомбинат Снов» по этому показателю входит в пятерку лучших сельхозпредприятий республики. Здесь продолжают повышать планку и средний удой от коровы за 10 месяцев составил 8648 кг.

За этот период в районе всего произведено более 36 тысяч тонн мяса. Наивысших показателей в производстве крупного рогатого скота достигли животноводы СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Городея» и «Новая жизнь».

Высокорентабельным остается и производство свинины. Рентабельность за отчетный период составила 17,2 %.

От реализации продукции животноводства хозяйства района ежемесячно получают около 15 млн. рублей выручки, рентабельность сельскохозяйственной отрасли на сегодняшний день составляет 12 с половиной процента. Это один из самых высоких показателей в республике.

2018 год также стал годом продолжения модернизации сельскохозяйственного производства: в районе продолжались работы по реконструкции животноводческих помещений, обновлению машинно-тракторного парка сельхозорганизаций.

Сегодня я говорю искренние слова благодарности всем труженикам полей, животноводческих ферм и комплексов. Также выражаю благодарность всем руководителям, главным специалистам, специалистам среднего звена хозяйств, кто своими усилиями — грамотным руководством, умением сплотить и мобилизовать коллектив — обеспечивает неуклонное развитие агропромышленного комплекса Несвижчины.

Поздравляю с профессиональным праздником и благодарю за труд работников перерабатывающих предприятий района: Городейского сахарного комбината, Несвижского хлебозавода, Несвижского завода детского питания, облрапсагросервиса, мясо- и молоко- перерабатывающих цехов агрокомбината «Снов» и других.

Выражая огромную благодарность за ваш нелегкий труд, мне вот еще о чем хотелось бы сказать, уважаемые труженики сельскохозяйственной отрасли: я знаю, что вам очень непросто работать сегодня. А непросто работать потому, что вы уже достигли достаточно высокого уровня развития сельскохозяйственного производства. Знаю, что трудно, очень трудно удерживать эту планку. Но вы должны стремиться быть первыми.

Еще раз огромное спасибо вам за труд, уважаемые работники АПК!

Искренне желаю вам хороших урожаев, надоев и привесов, чтобы погода и природа всегда способствовали этому!

Пусть наше сельское хозяйство, перерабатывающие и обслуживающие предприятия развиваются быстрыми темпами, а ваша сфера деятельности приносит вам удовольствие и благополучие!

Пусть удача улыбается вам всегда и во всем.

Крепкого всем здоровья, счастья и успехов во всех ваших добрых начинаниях!