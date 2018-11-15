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Эстрадному певцу Александру Малинину сегодня исполнилось 60

16.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Эстрадному певцу Александру Малинину сегодня исполнилось 60

Советский и российский эстрадный певец, народный артист России и Украины Александр Малинин (до 1988 года носил фамилию Выгузов) сегодня, 16 ноября, отмечает 60-летний юбилей. Стать артистом он мечтал еще с детства и в своих школьных сочинениях на тему "Кем я хочу стать" ярко описывал свои возможные гастроли по разным городам и странам мира.

За годы сольной карьеры Александр Малинин исполнил множество хитов, среди которых "Напрасные слова", "Поручик Голицын", "Белый конь", "Леди Гамильтон", "Берега" и др. Он записал более 20 сольных альбомов. Наибольшей популярностью пользовались диски "Любви желанная пора", "Венчание", "Ночи окаянные", "Я все равно люблю тебя".

Сегодня в уникальном репертуаре Александра Малинина можно встретить народные песни, классические русские романсы, сочинения европейских композиторов и рок-музыку. Сам певец называет свой стиль ретро-рэйв.

В личной жизни, по словам самого Малинина, он счастлив, хотя женат был трижды. Его третья жена - Эмма Валентиновна Малинина, по профессии врач-гинеколог, кандидат медицинских наук. Помимо певческой карьеры мужа Эмма Малинина занимается аптечным бизнесом и владеет собственной гинекологической клиникой.

По материалам БЕЛТА.


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Советский и российский эстрадный певец, народный артист России и Украины Александр Малинин (до 1988 года носил фамилию Выгузов) сегодня, 16 ноября,...
 
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