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В Турции высота снежного покрова достигла 20 см
Новости Турции. Мощный снегопад накрыл Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обильные осадки практически парализовали жизнь в семи провинциях на востоке страны.
Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 20 сантиметров. Многие дороги перекрыты, на других образовались пробки.
Власти страны приняли решение отменить занятия в школах. Большое число техники выведено на уборку снега.
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Новости Турции. Мощный снегопад накрыл Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обильные осадки практически парализовали жизнь в семи провинциях на...
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