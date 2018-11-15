﻿ В Турции высота снежного покрова достигла 20 см. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Турции высота снежного покрова достигла 20 см

16.11.2018 12:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Турции. Мощный снегопад накрыл Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обильные осадки практически парализовали жизнь в семи провинциях на востоке страны.

В Турции высота снежного покрова достигла 20 см

Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 20 сантиметров. Многие дороги перекрыты, на других образовались пробки.

В Турции высота снежного покрова достигла 20 см

Власти страны приняли решение отменить занятия в школах. Большое число техники выведено на уборку снега.
Новости по теме

Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева

Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии

Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек

Экономический ущерб от непогоды в Венеции превысил миллиард евро

В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек

Жертвами непогоды в Италии стали 9 человек

В Италии из-за ремонтных работ сошёл оползень: погибли 4 человека

Тропический шторм «Тара» приближается к Мексике: в стране объявлена тревога
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Турции высота снежного покрова достигла 20 см

Александр Лукашенко поздравил с 90-летием Академию наук Беларуси

В Молодечненском районе проверят готовность предприятий к ЧП

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

В Минске проходит масштабный Евразийский горно-геологический форум

Золотые голоса Беларуси. Мужской хор «Всехсвятский» отмечает пятилетний юбилей

Авиация, сельское хозяйство, автомобилестроение: какие интересы есть у Беларуси в Иркутской области?

Новости экономики за 15.11.2018

Все новости
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. Мощный снегопад накрыл Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обильные осадки практически парализовали жизнь в семи провинциях на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Средняя цена проданных в Минске квартир достигла 3-летнего максимума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика