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Президент хочет стопроцентной энергетической независимости

16.11.2018 12:30 — Разное | Ежедневник  
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Президент хочет стопроцентной энергетической независимости

фото: thinktanks.by

Александр Лукашенко потребовал достижения стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил 16 ноября на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой.

Президент потребовал от правительства сформировать прогноз топливно-энергетического баланса для всей республики.

Александр Лукашенко отметил, что энергетическая система Беларуси – сложный, но  очень значимый сектор национальной экономики.  По его словам, в отрасль только за последние пять лет привлечено свыше 1 млрд долларов инвестиций.

Александр Лукашенко подчеркнул, что упор надо делать на оптимизацию деятельности энергосистемы, ликвидацию излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий. 

Президент Беларуси требует от правительства разработать четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях. 

Также он обратил внимание правительства на сложившийся крайне низкий уровень потребления электрической энергии в Беларуси, и в связи с этим напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована.

Это он назвал ключевым вопросом во всем реформировании или совершенствовании этого сектора.

 
 
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Александр Лукашенко потребовал достижения стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил 16 ноября на совещании по вопросу...
 
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