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Президент хочет стопроцентной энергетической независимости
16.11.2018 12:30 — Разное | Ежедневник
фото: thinktanks.by
Александр Лукашенко потребовал достижения стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил 16 ноября на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой.
Президент потребовал от правительства сформировать прогноз топливно-энергетического баланса для всей республики.
Александр Лукашенко подчеркнул, что упор надо делать на оптимизацию деятельности энергосистемы, ликвидацию излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.
Президент Беларуси требует от правительства разработать четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях.
Также он обратил внимание правительства на сложившийся крайне низкий уровень потребления электрической энергии в Беларуси, и в связи с этим напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована.
Это он назвал ключевым вопросом во всем реформировании или совершенствовании этого сектора.
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Александр Лукашенко потребовал достижения стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил 16 ноября на совещании по вопросу...
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