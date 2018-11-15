Миноблисполком: земля в Минском, Смолевичском, Дзержинском и Логойском районах только для нуждающихся

опубликовано на Национальном правом интернет-портале. Соответствующее решение Миноблисполкомана Национальном правом интернет-портале.





В перечень таких населенных пунктов попали практически все города Минской области и деревни, расположенные недалеко от райцентров. Рассчитывать на приобретение участка (по результатам аукционов либо без их проведения) в населенных пунктах могут только нуждающиеся в улучшении жилищных условий.





В списке нет только Стародорожского и Копыльского районов.





Отметим, что Минский, Дзержинский, Логойский, Смолевичский районы теперь полностью «непокупные»: «земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов предоставляются по результатам аукционов либо без их проведения только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.





Кроме этого, решение Миноблисполкома от 24 октября 2018 года содержит и перечень населенных пунктов, в пределах которых земельные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества, предназначенных для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), только по результатам аукционов.



