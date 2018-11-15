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Зима подкралась незаметно: в выходные - до -13°С!

16.11.2018 12:30 — Разное | Партизан  
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Погоду в Беларуси в субботу будет определять холодный антициклон, перемещающийся с России на Западную Европу.

17 ноября ночью ожидается малооблачная погода, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. 

Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, по восточной половине страны местами -9..-13°С; максимальная в середине дня -2..+4°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

18-19 ноября Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных систем, смещающихся с севера европейской части России.


фото носит иллюстративный характер

18 ноября на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. 

Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, по юго-востоку -5..-8°С, максимальная - днем -1..+5°С.

19 ноября на большей части территории ожидаются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная - днем -3..+3°С.

 
 
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Погоду в Беларуси в субботу будет определять холодный антициклон, перемещающийся с России на Западную Европу.
 
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