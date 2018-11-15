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Минчанин украл бензопилу с витрины магазина
Минчанин украл бензопилу с витрины магазина, но попал на камеры видеонаблюдения.
С заявлением в милицию обратился владелец магазина строительной техники. В конце рабочего дня продавец обнаружил, что на одном из стеллажей, расположенных около входа в торговую точку, отсутствует бензопила стоимостью более Br1 тыс.
Во время оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска Московского РУВД.
Оперативникам мужчина рассказал, что в момент совершения кражи был очень пьян. На следующий день он продал бензопилу на рынке Ждановичи за Br200. На вырученные деньги купил спиртное.
Мужчина работает дорожным рабочим и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
СК проводит предварительное расследование по ч.1 ст. 205 УК (кража). Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, - лишение свободы на срок до трех лет.
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Минчанин украл бензопилу с витрины магазина, но попал на камеры видеонаблюдения.
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