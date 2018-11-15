Apple займется производством фильмов

РИА Новости , об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники. Как передает, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.





По информации телеканала, кинофильмы и телешоу, в производстве которых примет участие Apple, будут на первых порах бесплатными, что позволит завоевать доверие аудитории.





Других подробностей пока не сообщается.





Американская компания в сфере кинопроизводства А24, основанная в 2012 году, сняла такие популярные кинофильмы, как «Комната» (2015), «Эми» (2015), «Леди Берд» (2017). Кинокартина «Лунный свет» (2016), также снятая компанией A24, получила в прошлом году премию Оскар в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшее исполнение мужской роли второго плана».