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Apple займется производством фильмов
Американская корпорация Apple подписала договор о сотрудничестве с компанией в сфере кинопроизводства А24 и намерена заняться съемкой фильмов.
Как передает
По информации телеканала, кинофильмы и телешоу, в производстве которых примет участие Apple, будут на первых порах бесплатными, что позволит завоевать доверие аудитории.
Других подробностей пока не сообщается.
Американская компания в сфере кинопроизводства А24, основанная в 2012 году, сняла такие популярные кинофильмы, как «Комната» (2015), «Эми» (2015), «Леди Берд» (2017). Кинокартина «Лунный свет» (2016), также снятая компанией A24, получила в прошлом году премию Оскар в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшее исполнение мужской роли второго плана».
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Американская корпорация Apple подписала договор о сотрудничестве с компанией в сфере кинопроизводства А24 и намерена заняться съемкой фильмов.
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