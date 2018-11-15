Назван признак скорого появления рака



Фото: USC Norris Comprehensive Cancer Center

MedicalXpress

Исследователи обнаружили молекулу, названную натрий-глюкозным котранспортером 2 (SGLT2), которая является белком, отвечающим за перенос глюкозы внутрь клетки. Раковые клетки нуждаются в глюкозе, чтобы обеспечить свое выживание и рост, поэтому другой тип транспортных белков — глюкозные транспортеры (GLUT) — критически важны для них. В предыдущих исследованиях было показано, что SGLT2, возможно, играет важную роль в развитии некоторых типов рака, включая рак простаты и поджелудочной железы.Ученые воспользовались позитронно-эмиссионной томографией, чтобы определить активность различных транспортеров глюкозы в клетках рака легких на разных стадиях развития. Оказалось, что в клетках содержится большое количество SGLT2, что указывает на то, что недавно сформировавшиеся опухоли снабжают себя углеводами преимущественно через натрий-глюкозный котранспортер, а не через GLUT. Кроме того, повышение концентрации SGLT2 может происходить до возникновения опухоли, что делает его удобным маркером для выявления злокачественных заболеваний на ранних стадиях.