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Назван признак скорого появления рака

16.11.2018 12:53 — Разное | UDF  
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Фото: USC Norris Comprehensive Cancer Center
Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) выявили механизм, который позволяет клеткам рака усваивать глюкозу и получать энергию для выживания и роста опухоли. При этом повышается содержание в клетках специфической молекулы, по которой можно определить предраковые состояния. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили молекулу, названную натрий-глюкозным котранспортером 2 (SGLT2), которая является белком, отвечающим за перенос глюкозы внутрь клетки. Раковые клетки нуждаются в глюкозе, чтобы обеспечить свое выживание и рост, поэтому другой тип транспортных белков — глюкозные транспортеры (GLUT) — критически важны для них. В предыдущих исследованиях было показано, что SGLT2, возможно, играет важную роль в развитии некоторых типов рака, включая рак простаты и поджелудочной железы.

Ученые воспользовались позитронно-эмиссионной томографией, чтобы определить активность различных транспортеров глюкозы в клетках рака легких на разных стадиях развития. Оказалось, что в клетках содержится большое количество SGLT2, что указывает на то, что недавно сформировавшиеся опухоли снабжают себя углеводами преимущественно через натрий-глюкозный котранспортер, а не через GLUT. Кроме того, повышение концентрации SGLT2 может происходить до возникновения опухоли, что делает его удобным маркером для выявления злокачественных заболеваний на ранних стадиях.

 
 
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Ученые выявили механизм, который позволяет клеткам рака усваивать глюкозу.
 
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