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В Чашникском районе в ДТП погиб ребенок
Фото: sk.gov.by
По данным следствия, 15 ноября 2018 года 57-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ-4234 70», высадил пассажиров в деревне Заборье Чашникского района вблизи остановочного пункта. Около 15 часов 55 минут при движении задним ходом по улице Центральной совершил наезд на вышедшего из автобуса и находившегося на проезжей части пятилетнего мальчика.
В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Мать погибшего мальчика находилась в непосредственной близости, она шла встречать сына.
"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - проинформировали
Водитель в момент аварии был трезв.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяты предметы, которые признаны вещественными доказательствами. Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехнические экспертизы, устанавливают обстоятельства произошедшего.
К подозреваемому применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
С целью установления всех обстоятельств происшествия, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим соответствующей информацией, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33) 399-80-44 (круглосуточно).
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Чашникским районным отделом СК устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погиб ребенок.
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