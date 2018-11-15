ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чашникском районе в ДТП погиб ребенок

16.11.2018 12:48 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: sk.gov.by
Чашникским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погиб ребенок.

По данным следствия, 15 ноября 2018 года 57-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ-4234 70», высадил пассажиров в деревне Заборье Чашникского района вблизи остановочного пункта. Около 15 часов 55 минут при движении задним ходом по улице Центральной совершил наезд на вышедшего из автобуса и находившегося на проезжей части пятилетнего мальчика.

В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Мать погибшего мальчика находилась в непосредственной близости, она шла встречать сына.

В Чашникском районе в ДТП погиб ребенок

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - проинформировали UDF.BY в пресс-службе УСК по Витебской области.

Водитель в момент аварии был трезв.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяты предметы, которые признаны вещественными доказательствами. Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехнические экспертизы, устанавливают обстоятельства произошедшего.

К подозреваемому применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

С целью установления всех обстоятельств происшествия, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим соответствующей информацией, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33) 399-80-44 (круглосуточно).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чашникским районным отделом СК устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погиб ребенок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин попал в ДТП и оформил страховку постфактум ради выплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика