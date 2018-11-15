В Чашникском районе в ДТП погиб ребенок

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По данным следствия, 15 ноября 2018 года 57-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ-4234 70», высадил пассажиров в деревне Заборье Чашникского района вблизи остановочного пункта. Около 15 часов 55 минут при движении задним ходом по улице Центральной совершил наезд на вышедшего из автобуса и находившегося на проезжей части пятилетнего мальчика.В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Мать погибшего мальчика находилась в непосредственной близости, она шла встречать сына.проинформировалив пресс-службе УСК по Витебской области.Водитель в момент аварии был трезв.Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяты предметы, которые признаны вещественными доказательствами. Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехнические экспертизы, устанавливают обстоятельства произошедшего.К подозреваемому применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.С целью установления всех обстоятельств происшествия, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим соответствующей информацией, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33) 399-80-44 (круглосуточно).