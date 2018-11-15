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Минчанин попал в ДТП и оформил страховку постфактум ради выплаты
Иллюстрация с сайта sk.gov.by
Московским районным отделом Следственного комитета города Минска расследуется уголовное дело о мошенничестве со страховыми выплатами.
В ходе следствия установлено, что 46-летний водитель Chrysler Saratoga в конце января текущего года совершил ДТП в столице. При этом у подозреваемого не был заключен договор обязательного страхования.
"Мужчина позвонил своему знакомому и попросил его оказать помощь в оформлении страховки. Причем просьба содержала особые условия: он попросил, чтобы полис был действителен на момент совершенного ДТП. Таким образом подозреваемый пытался избежать материальных затрат по восстановлению поврежденного по его вине автомобиля Audi Q5", - сообщили
Когда приехали сотрудники ГАИ, мужчина сказал им, что забыл страховку дома и сейчас ее подвезет его друг. После того, как договор страхования с уже внесенной ложной информацией оказался у мужчины на руках, он предоставил его сотрудникам милиции.
На основании заключенного договора была осуществлена страховая выплата, в результате чего компании причинен ущерб на сумму более двадцати тысяч рублей.
Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.
Правовая оценка действиям знакомого и страхового агента будет дана по результатам расследования уголовного дела.
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Итог этой аферы печатный: возбуждено уголовное дело.
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