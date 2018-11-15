Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор



Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"

На своей официальной страничке в социальной сети Instagramопубликовал видеоколлаж, на котором запечатлен вместе с. Ролик представляет собой кадры из старых семейных видео с участием шоумена, Примадонны и их детей, сына Гарри и дочери Елизаветы.Особенно наблюдательные поклонники приметили, что в одном кадре, где Алла Борисовна спускается к воде, и солнечный свет бьет прямо в объектив, видно, как просвечивают штаны Примадонны. Пользователи Сети пришли в восторг.высказались пользователи Сети.Ранее Максим Галкин дал откровенное интервью в шоу Басты GazLive, которое транслируется в YouTube. Суть передачи в том, что приглашенный гость отвечает на вопросы пользователей Сети. Разумеется, зашел разговор и об Алле Пугачевой.Галкин отметил, что уже более 15 лет слышит шутки и вопросы о возрасте Пугачевой, но они его совершенно не смущают. Он объяснил: