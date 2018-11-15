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Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор

16.11.2018 12:36 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Максим Галкин опубликовал идиллическое видео, на котором запечатлен вместе с Аллой Пугачевой. Особо наблюдательные фанаты заметили, что в одном кадре у Примадонны просвечивают штаны.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал видеоколлаж, на котором запечатлен вместе с Аллой Пугачевой. Ролик представляет собой кадры из старых семейных видео с участием шоумена, Примадонны и их детей, сына Гарри и дочери Елизаветы.

Особенно наблюдательные поклонники приметили, что в одном кадре, где Алла Борисовна спускается к воде, и солнечный свет бьет прямо в объектив, видно, как просвечивают штаны Примадонны. Пользователи Сети пришли в восторг.

"Алла Борисовна все моложе и краше рядом с вами ☺️☺️☺️ идеальная пара (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Вы такие класные👍👍👍я просто восхещаюсь вами", "Живите в любви и в счастье. Детишкам нежности и обожания от родителей!", "Супер!!! Обожаю вас!!! Счастья и здоровья на долгие годы!", "Слов нет. Самые благородные. Только слезы наворачиваются", "Максим, ты молодец. Желаю вам с Аллой долгой совместной и счастливой жизни. Детки у вас прелестны", "какие у Аллы прозрачные штаны)", "Ой, на солнышке штаны просвечивают", – высказались пользователи Сети.


Ранее Максим Галкин дал откровенное интервью в шоу Басты GazLive, которое транслируется в YouTube. Суть передачи в том, что приглашенный гость отвечает на вопросы пользователей Сети. Разумеется, зашел разговор и об Алле Пугачевой.

Галкин отметил, что уже более 15 лет слышит шутки и вопросы о возрасте Пугачевой, но они его совершенно не смущают. Он объяснил: "Я же не пожилых люблю. Я люблю одного человека. Я влюбился. Мне было 25, ей было 52. Но мне все равно, сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая, и нам хорошо вместе. И между нами было все, что бывает между двумя людьми, которые любят друг друга".

 
 
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Максим Галкин опубликовал идиллическое видео, на котором запечатлен вместе с Аллой Пугачевой.
 
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Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
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