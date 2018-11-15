ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В полном составе уволено особо секретное подразделение полиции. Их "рассекретили" на корпоративе

16.11.2018 12:26 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Во время корпоратива ведущая поздравила секретный отдел, объявив перед выступлением его полное название.

Сотрудников отдела скрытого наблюдения № 2 оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области уволили вместе с начальником. На корпоративе ко Дню полиции ведущая поздравила весь личный состав подразделения, объявив полное название секретного подразделения. Об этом сообщает телеканал «360».

Через два дня, 12 ноября, всех участников корпоратива уволили. В пресс-службе ростовского ГУ МВД телеканалу прокомментировать произошедшее не захотели.

На видеозаписи видно, как, судя по всему, приглашенный певец выходит на сцену, собираясь начать выступление. А ведущая вечера зачитывает поздравление от коллег, в котором полностью прозвучало название секретной части.

Как сообщается, всех уволили по «отрицательной статье» и именно за разглашение секретных сведений.

Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России — структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Осуществляет функции в рамках оперативно-розыскной деятельности по скрытому, негласному, либо зашифрованному визуальному наблюдению за лицом, представляющим оперативный интерес, с целью получения о нём и его образе жизни максимально полной информации. Считается одним из самых секретных подразделений МВД России.

У секретного управления МВД и его структурных подразделений (они имеются во всех регионах России) давняя история, начавшаяся с 1902 года. А вообще в России негласное наблюдение было официально закреплено нормативно-правовыми актами еще во второй половине XIX века. Так называемые «топтуны», шпики, «наружка» широко применялись еще царской полицией. Службу на профессиональном сленге называют «семеркой». Оперативно-поисковое бюро МВД стало правопреемником советского 7-го управления МВД СССР, курировавшего службу наружного наблюдения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время корпоратива ведущая поздравила секретный отдел, объявив перед выступлением его полное название.
 
Новости дня
Новости разные
 
В автосервисах Гродно некому работать: всех специалистов "вымывает" армия или заграница
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика