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Сотрудников отдела скрытого наблюдения № 2 оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области уволили вместе с начальником. На корпоративе ко Дню полиции ведущая поздравила весь личный состав подразделения, объявив полное название секретного подразделения. Об этом сообщает телеканалЧерез два дня, 12 ноября, всех участников корпоратива уволили. В пресс-службе ростовского ГУ МВД телеканалу прокомментировать произошедшее не захотели.На видеозаписи видно, как, судя по всему, приглашенный певец выходит на сцену, собираясь начать выступление. А ведущая вечера зачитывает поздравление от коллег, в котором полностью прозвучало название секретной части.Как сообщается, всех уволили по «отрицательной статье» и именно за разглашение секретных сведений.Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России — структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Осуществляет функции в рамках оперативно-розыскной деятельности по скрытому, негласному, либо зашифрованному визуальному наблюдению за лицом, представляющим оперативный интерес, с целью получения о нём и его образе жизни максимально полной информации. Считается одним из самых секретных подразделений МВД России.У секретного управления МВД и его структурных подразделений (они имеются во всех регионах России) давняя история, начавшаяся с 1902 года. А вообще в России негласное наблюдение было официально закреплено нормативно-правовыми актами еще во второй половине XIX века. Так называемые «топтуны», шпики, «наружка» широко применялись еще царской полицией. Службу на профессиональном сленге называют «семеркой». Оперативно-поисковое бюро МВД стало правопреемником советского 7-го управления МВД СССР, курировавшего службу наружного наблюдения.