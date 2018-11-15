Белорусов заставят расширить электропотребление. А если откажутся... отключат газ

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ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил 16 ноября на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой."Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", - цитирует белорусского лидера его пресс-служба.Глава государства отметил, что энергетическая система Беларуси - это один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики.подчеркнул он.По словам президента, для решения актуальных задач в отрасль было вложено немало средств: только за последние пять лет привлечено свыше $1 млрд инвестиций. За этот период Беларусь вышла на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб.м газа в эквиваленте.уточнил глава государства.При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт.- обратил внимание белорусский лидер.- сказал Лукашенко.Глава государства подчеркнул, что никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет.- заявил президент.Лукашенко подчеркнул, что целями соответствующей работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.Президент Беларуси требует от правительства разработать четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях.По его словам, этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики.- отметил Лукашенко.Он обратил внимание правительства на сложившийся крайне низкий уровень потребления электрической энергии в Беларуси. В связи с этим президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована.- подчеркнул глава государства.Лукашенко потребовал от правительства доложить о соответствующем плане.- заявил белорусский лидер.еще раз подчеркнул глава государства,Президент констатировал, что в настоящее время удельное потребление электроэнергии в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах.сказал он. -Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы впоследствии будут обсуждаться и на совещании по реализации инвестиционных проектов.сказал глава государства.Президент потребовал от докладчиков во время совещания ответить на ряд вопросов. Во-первых, какие недостатки есть у действующей структуры энергосистемы Беларуси? Во-вторых, что предлагается правительством для совершенствования отрасли, и какие сроки для этого необходимы? А также существуют ли риски, и как планируется их минимизировать?- поинтересовался глава государства.Еще один поставленный вопрос касался того, как ответственные чиновники видят в перспективе топливно-энергетический баланс страны.