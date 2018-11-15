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Белорусов заставят расширить электропотребление. А если откажутся... отключат газ
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил 16 ноября на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой.
"Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", - цитирует белорусского лидера его пресс-служба.
Глава государства отметил, что энергетическая система Беларуси - это один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики. "Ее стабильность - это крайне важный элемент безопасности и независимости государства", - подчеркнул он.
По словам президента, для решения актуальных задач в отрасль было вложено немало средств: только за последние пять лет привлечено свыше $1 млрд инвестиций. За этот период Беларусь вышла на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб.м газа в эквиваленте. "Это около $600 млн в год сокращения", - уточнил глава государства.
При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт. "К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии", - обратил внимание белорусский лидер.
"Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств. Однако, несмотря на достигнутые успехи, к работе наших энергетиков имеется немало претензий и замечаний, - сказал Лукашенко. - Назрела необходимость определить, что нужно предпринять не только для устранения существующих недостатков, но и для повышения эффективности работы всей энергосистемы. По мнению многих экспертов, для того чтобы выстроить четкий план действий, в отрасли есть экономические, технологические и организационные резервы".
Глава государства подчеркнул, что никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет. "У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать и пробовать. Все предельно понятно. Главная задача - не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей", - заявил президент.
Лукашенко подчеркнул, что целями соответствующей работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.
Президент Беларуси требует от правительства разработать четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях.
По его словам, этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики. "Поэтому требую от ответственных лиц, не затягивая, приступить к его решению. Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше", - отметил Лукашенко.
Он обратил внимание правительства на сложившийся крайне низкий уровень потребления электрической энергии в Беларуси. В связи с этим президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована. "Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора", - подчеркнул глава государства.
Лукашенко потребовал от правительства доложить о соответствующем плане. "Тем более впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления", - заявил белорусский лидер.
"Это - главный вопрос, - еще раз подчеркнул глава государства, - и в первой половине будущего года запланируйте его рассмотрение".
Президент констатировал, что в настоящее время удельное потребление электроэнергии в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. "Есть куда стремиться, понятно куда идти, - сказал он. - И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего в промышленности".
Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы впоследствии будут обсуждаться и на совещании по реализации инвестиционных проектов. "Тоже тишина в правительстве. Все хотят заниматься стратегией. Так вот она и есть стратегия - начиная от Светлогорска, Добруша и заканчивая Бобруйском (речь о реализации в этих городах крупных инвестиционных проектов. - Прим.)", - сказал глава государства.
Президент потребовал от докладчиков во время совещания ответить на ряд вопросов. Во-первых, какие недостатки есть у действующей структуры энергосистемы Беларуси? Во-вторых, что предлагается правительством для совершенствования отрасли, и какие сроки для этого необходимы? А также существуют ли риски, и как планируется их минимизировать? "Третье - самое главное - какой эффект дадут предлагаемые преобразования для энергосистемы, отечественной экономики и наших граждан?" - поинтересовался глава государства.
Еще один поставленный вопрос касался того, как ответственные чиновники видят в перспективе топливно-энергетический баланс страны.
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Сейчас потребление электроэнергии населением республики в два-три раза ниже среднеевропейского.
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