Средняя цена проданных в Минске квартир достигла 3-летнего максимума

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Как пишет портал, в октябре количество сделок купли-продажи квартир выросло на 4,7%. После локальной «просадки» в июле, когда за месяц не набралось и 1000 сделок, спрос увеличивается третий месяц подряд.Нынешний уровень спроса далек от ажиотажа, наблюдаемого на рубеже 2017-2018 гг., однако такое число сделок определенно указывает на высокую покупательскую активность. По опыту прошлых лет мы можем ожидать, что в ближайшие 2 месяца ситуация вряд ли изменится кардинально — белорусы хотят встречать Новый год в новой квартире и будут стремиться заключить сделку до наступления 2019-го.Количество выставленных на продажу квартир выросло в октябре на 2,2%. Предложение растёт уже 9 месяцев подряд.Общий рост спроса к сентябрьскому уровню был в первую очередь достигнут за счет 3-комнатных квартир, которых купили на 15% больше, чем месяцем ранее. Сделок с другими типами квартир в октябре было на 1-4% больше.На готовые новостройки (дом не старше 1 года) в октябре пришлось всего 6,2% сделок. Это самое низкое значение для отдельно взятого месяца за последние 7 лет. Для сравнения — в начале 2015 года каждая пятая сделка купли-продажи заключалась с квартирами в готовых новостройках.Совокупная доля Центрального, Советского и Первомайского районов, где цена квадратного метра наиболее высокая, в октябре оказалась самой низкой за 1,5 года. Покупатели чаще выбирали квартиры в других районах города, особенно рост спроса был заметен во Фрунзенском и Московском районах.Рост доли более бюджетных квартир в общей структуре спроса не смог остановить рост цен. Средняя цена квартир, рассчитанная по данным сделок купли-продажи, выросла в октябре на 0,5% и составила 1286 $/м2. Это новый максимум для 2018 года и самое высокое значение за последние 3 года.В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):· 1-комнатные квартиры: 1379 $/м2 (+1,7% за месяц) – $48 200;· 2-комнатные квартиры: 1230 $/м2 (+0,4%) – $60 000;· 3-комнатные квартиры: 1198 $/м2 (-0,3%) – $76 000;· 4-комнатные квартиры: 1164 $/м2 (+3,5%) – $85 000.Индекс цен предложения очень плавно поднимается последние 4 месяца. В октябре средний уровень цен предложения вырос на 0,3%. Быстрее других дорожали квартиры в типовых домах 1970-1990 г.п.