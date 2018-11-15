ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя цена проданных в Минске квартир достигла 3-летнего максимума

16.11.2018 12:12 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Осень определенно принесла оживление столичному рынку жилья. В сентябре-октябре ростом отметились все ключевые индикаторы: спрос, предложение и цены.

Как пишет портал Realt.by, в октябре количество сделок купли-продажи квартир выросло на 4,7%. После локальной «просадки» в июле, когда за месяц не набралось и 1000 сделок, спрос увеличивается третий месяц подряд.

Нынешний уровень спроса далек от ажиотажа, наблюдаемого на рубеже 2017-2018 гг., однако такое число сделок определенно указывает на высокую покупательскую активность. По опыту прошлых лет мы можем ожидать, что в ближайшие 2 месяца ситуация вряд ли изменится кардинально — белорусы хотят встречать Новый год в новой квартире и будут стремиться заключить сделку до наступления 2019-го.

Количество выставленных на продажу квартир выросло в октябре на 2,2%. Предложение растёт уже 9 месяцев подряд.

Средняя цена проданных в Минске квартир достигла 3-летнего максимума

Общий рост спроса к сентябрьскому уровню был в первую очередь достигнут за счет 3-комнатных квартир, которых купили на 15% больше, чем месяцем ранее. Сделок с другими типами квартир в октябре было на 1-4% больше.

На готовые новостройки (дом не старше 1 года) в октябре пришлось всего 6,2% сделок. Это самое низкое значение для отдельно взятого месяца за последние 7 лет. Для сравнения — в начале 2015 года каждая пятая сделка купли-продажи заключалась с квартирами в готовых новостройках.

Совокупная доля Центрального, Советского и Первомайского районов, где цена квадратного метра наиболее высокая, в октябре оказалась самой низкой за 1,5 года. Покупатели чаще выбирали квартиры в других районах города, особенно рост спроса был заметен во Фрунзенском и Московском районах.

Рост доли более бюджетных квартир в общей структуре спроса не смог остановить рост цен. Средняя цена квартир, рассчитанная по данным сделок купли-продажи, выросла в октябре на 0,5% и составила 1286 $/м2. Это новый максимум для 2018 года и самое высокое значение за последние 3 года.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1379 $/м2 (+1,7% за месяц) – $48 200;

· 2-комнатные квартиры: 1230 $/м2 (+0,4%) – $60 000;

· 3-комнатные квартиры: 1198 $/м2 (-0,3%) – $76 000;

· 4-комнатные квартиры: 1164 $/м2 (+3,5%) – $85 000.

Средняя цена проданных в Минске квартир достигла 3-летнего максимума

Индекс цен предложения очень плавно поднимается последние 4 месяца. В октябре средний уровень цен предложения вырос на 0,3%. Быстрее других дорожали квартиры в типовых домах 1970-1990 г.п.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осень определенно принесла оживление столичному рынку жилья.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика