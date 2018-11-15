В Гродно водитель такси сбил 6-летнего ребенка, отвез в больницу и скрылся

В Гродно ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ Гродно

Авария произошла 15 ноября в одном из дворов по улице Дзержинского. По информации инспекторов, 20-летний водитель Volkswagen (такси) ехал по дворовому проезду со стороны центральной части улицы Дзержинского и совершил наезд на выбежавшего справа 6-летнего ребенка.

Водитель сообщать об аварии в ГАИ не стал. Ребенка он отвез в больницу и уехал. У мальчика врачи диагностировали перелом ноги.

Скрывшегося водителя оперативно нашли. Возбуждено уголовное дело.