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В Гродно водитель такси сбил 6-летнего ребенка, отвез в больницу и скрылся

16.11.2018 13:18 — Разное | Tut.by  
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В Гродно ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: ГАИ Гродно

Авария произошла 15 ноября в одном из дворов по улице Дзержинского. По информации инспекторов, 20-летний водитель Volkswagen (такси) ехал по дворовому проезду со стороны центральной части улицы Дзержинского и совершил наезд на выбежавшего справа 6-летнего ребенка.

Водитель сообщать об аварии в ГАИ не стал. Ребенка он отвез в больницу и уехал. У мальчика врачи диагностировали перелом ноги.

Скрывшегося водителя оперативно нашли. Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гродно
 
 
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водителя оперативно нашли. Возбуждено уголовное дело.
 
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