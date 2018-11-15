|
В Гродно водитель такси сбил 6-летнего ребенка, отвез в больницу и скрылся
В Гродно ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом
Авария произошла 15 ноября в одном из дворов по улице Дзержинского. По информации инспекторов, 20-летний водитель Volkswagen (такси) ехал по дворовому проезду со стороны центральной части улицы Дзержинского и совершил наезд на выбежавшего справа 6-летнего ребенка.
Водитель сообщать об аварии в ГАИ не стал. Ребенка он отвез в больницу и уехал. У мальчика врачи диагностировали перелом ноги.
Скрывшегося водителя оперативно нашли. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
водителя оперативно нашли. Возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)