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Брак Петросяна и Степаненко официально расторгнут

16.11.2018 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Брак Петросяна и Степаненко официально расторгнут
кадр из youtube

Брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально расторгнут Хамовническим судом Москвы.

Об этом рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин, отметив, что его подзащитный теперь официально стал холостяком.

Брак Петросяна и Степаненко официально расторгнут
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«Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс», - цитирует слова адвоката ТАСС.

Жорин отметил, что расторжение брака стало «маленькой, но важной победой».

Напомним, что бракоразводный процесс Петросяна и Степаненко длился с 6 августа. Артисты были женаты более 30 лет. Сейчас им предстоит разделить совместно нажитое имущество, сумма которого оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

В числе прочего Степаненко претендует на древние книги по оккультизму и наручные часы бывшего мужа.

 
 
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Теперь им предстоит разделить совместно нажитое имущество
 
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