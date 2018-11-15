Брак Петросяна и Степаненко официально расторгнут

Брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально расторгнут Хамовническим судом Москвы.

Об этом рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин, отметив, что его подзащитный теперь официально стал холостяком.



Веселая семейка. История любви Евгения Петросяна и Елены Степаненко Подробнее «Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс», - цитирует слова адвоката ТАСС.

Жорин отметил, что расторжение брака стало «маленькой, но важной победой».

Напомним, что бракоразводный процесс Петросяна и Степаненко длился с 6 августа. Артисты были женаты более 30 лет. Сейчас им предстоит разделить совместно нажитое имущество, сумма которого оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

В числе прочего Степаненко претендует на древние книги по оккультизму и наручные часы бывшего мужа.