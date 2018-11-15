Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности

– Поэтому требую от ответственных лиц, не затягивая, приступить к его решению. Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше, — отметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание правительства на сложившийся крайне низкий уровень потребления электрической энергии в Беларуси. В связи с этим Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована.

– Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора, — подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко потребовал от правительства доложить о соответствующем плане.

– Тем более впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления, — заявил белорусский лидер. – Это — главный вопрос, — еще раз подчеркнул глава государства, — и в первой половине будущего года запланируйте его рассмотрение.

Президент констатировал, что в настоящее время удельное потребление электроэнергии в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах.

– Есть куда стремиться, понятно куда идти, — сказал он. — И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего в промышленности.





Александр Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы впоследствии будут обсуждаться и на совещании по реализации инвестиционных проектов.

– Тоже тишина в правительстве. Все хотят заниматься стратегией. Так вот она и есть стратегия — начиная от Светлогорска, Добруша и заканчивая Бобруйском (речь о реализации в этих городах крупных инвестиционных проектов. — Прим. БЕЛТА), — сказал Глава государства.