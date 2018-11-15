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Дневной сон: инструкция по применению

16.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Каждый из нас хоть раз сталкивался с чувством разбитости и усталости после дневного сна. Казалось бы, немного подремать — это отличный способ восстановить силы и помочь себе настроиться на дальнейшую продуктивную работу, но после такого перерыва мы зачастую чувствуем себя еще хуже, чем до него. Как же приучить свой организм к здоровому «тихому часу»? Отвечаем:

Придерживаться расписания

Первое, что необходимо сделать — обозначить временные рамки, в которые вы будете устраивать себе сиесту, если захотите немного вздремнуть. Таким образом, мозг постепенно привыкнет к определенному графику и начнёт подстраивать под него весь организм.

Ложиться в первой половине дня

Чтобы не испортить свой ночной сон, важно ложиться подремать до трех часов дня. В противном случае, есть риск нарушить естественный биологический режим и даже заработать бессонницу.

 
 
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Каждый из нас хоть раз сталкивался с чувством разбитости и усталости после дневного сна. Казалось бы, немного подремать — это отличный способ восстановить силы и...
 
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