Дневной сон: инструкция по применению

Каждый из нас хоть раз сталкивался с чувством разбитости и усталости после дневного сна. Казалось бы, немного подремать — это отличный способ восстановить силы и помочь себе настроиться на дальнейшую продуктивную работу, но после такого перерыва мы зачастую чувствуем себя еще хуже, чем до него. Как же приучить свой организм к здоровому «тихому часу»? Отвечаем:

Придерживаться расписания

Первое, что необходимо сделать — обозначить временные рамки, в которые вы будете устраивать себе сиесту, если захотите немного вздремнуть. Таким образом, мозг постепенно привыкнет к определенному графику и начнёт подстраивать под него весь организм.

Ложиться в первой половине дня

Чтобы не испортить свой ночной сон, важно ложиться подремать до трех часов дня. В противном случае, есть риск нарушить естественный биологический режим и даже заработать бессонницу.