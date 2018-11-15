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Физические нагрузки способствуют укреплению памяти

16.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Исследователи из Колумбийского университета сделали вывод, что гормон остеокальцин, который вырабатывают клетки костной ткани, оказывает благоприятное влияние на процессы памяти.

С возрастом количество остеокальцина в организме снижается. Однако, по уверению медиков, его уровень можно поддерживать при помощи умеренных нагрузок, таких как ходьба. Ранее ученые выяснили, что физическая активность способствует высвобождению белка RbAp48, препятствующего потере памяти у пожилых людей.

В рамках нового исследования биологи доказали, что именно взаимодействие RbAp48 с остеокальцином является ключевым фактором, оказывающим влияние на улучшение памяти.

 
 
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Исследователи из Колумбийского университета сделали вывод, что гормон остеокальцин, который вырабатывают клетки костной ткани, оказывает благоприятное влияние...
 
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