Физические нагрузки способствуют укреплению памяти

Исследователи из Колумбийского университета сделали вывод, что гормон остеокальцин, который вырабатывают клетки костной ткани, оказывает благоприятное влияние на процессы памяти.

С возрастом количество остеокальцина в организме снижается. Однако, по уверению медиков, его уровень можно поддерживать при помощи умеренных нагрузок, таких как ходьба. Ранее ученые выяснили, что физическая активность способствует высвобождению белка RbAp48, препятствующего потере памяти у пожилых людей.

В рамках нового исследования биологи доказали, что именно взаимодействие RbAp48 с остеокальцином является ключевым фактором, оказывающим влияние на улучшение памяти.