Mammatus, или «вымяобразные» облака

В жаркую летнюю пору дождь становится просто спасением. После излитых на землю потоков воды природа преображается, рисуя картины невиданной красоты. Но и в преддверии грозы или шторма любители наблюдать за меняющимися пейзажами, часто становятся свидетелями появления необычных облаков, будто свисающих над землей, напоминающих вымя. Метеорологи так и называют эту разновидность «вымяобразными» облаками, или Mammatus.

Mammatus представляют собой облака серого цвета со свисающими конусовидными темно-серыми, вплоть до черного, элементами. Вершины этих конусов обращены книзу.

В зависимости в какое время дня появляются мамматусы, их цветовая палитра может изменяться: от серо-голубого до золотистого и даже красноватого.