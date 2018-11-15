Маршрутчик выиграл суд против ГАИ в Могилеве - инспекторы ему не разъяснили его права

Жалобу водителя маршрутного такси на сотрудников ГАИ удовлетворил суд в Могилеве. Сергей Ермоленко пожаловался, что инспекторы не разъяснили ему его права и обязанности, чем нарушили закон — и судья с этим согласился. Правда, точка в деле еще не поставлена. TUT.BY узнал предысторию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Постановление об удовлетворении жалобы могилевчанина разместили в группе «Народный патруль» в соцсети «Вконтакте». Администраторы группы и помогли маршрутчику добиться удовлетворения жалобы. Об этом TUT.BY Сергей Ермоленко рассказал сам.

По словам могилевчанина, 6 ноября он работал на маршруте. На остановке «Октябрьский универмаг» его остановили сотрудники ГАИ не на служебной машине, сказали, что ехали следом за ним и зафиксировали несколько нарушений ПДД.

— Когда они сказали выходить, я спросил, в чем причина остановки — у меня люди были в маршрутке. Инспектор говорит, мол, что вы мне грубите. Люди заволновались. Я предложил сотрудникам ГАИ: либо они едут за мной до конечной и мы разбираемся там, либо я подъеду вечером к ним в управление. Они выписали мне повестку, — говорит Сергей.

По словам водителя, сотрудники ГАИ «засекли» его на светофоре на проспекте Димитрова около магазина «Mart Inn» — Сергей на маршрутке пересек стоп-линию.

— Я не один был такой — передо мной стояли еще две маршрутки, но «прицепились» почему-то именно ко мне. За несколько секунд до включения зеленого [сигнала светофора] для меня они включили видеорегистратор и поехали за мной.

Вечером Ермоленко приехал к инспекторам и, говорит, специально заранее включил диктофон в телефоне:

— Мне показали видеозапись, которую они сделали, и каждый из нас трактовал ее по-своему. Я не соглашался, что нарушил ПДД. И инспекторы сказали, мол, раз так, составим на тебя несколько протоколов, а не один по минимуму. Я сказал: хорошо, составляйте. А когда мне дали документы на подпись, в специальной графе указал, что права и обязанности мне не разъяснены. Потому что так и было. Забрал документы и ушел.

В отношении Сергея составили протоколы проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение рядности, невключение «поворотников», пересечение стоп-линии. Могилевчанин написал жалобы в прокуратуру и в суд.























Суд признал жалобу обоснованной на основании документов и диктофонной записи. В постановлении указано: «Права и обязанности не разъяснялись […]. Факт подтверждается содержанием протоколов об административных правонарушениях […], в которых в графах о разъяснении прав и обязанностей лица, в отношении которого ведется административный процесс, учинена запись «нет».

— Теперь буду обжаловать протоколы. Еще и в МВД жалобу напишу. Сотрудники написали в своем рапорте, что разъяснили мне мои права, хотя это не так. Выходит, предоставили заведомо ложные сведения? — говорит Сергей Ермоленко.

Маршрутчик не отрицает, что иногда ему и его коллегам приходится нарушать ПДД, но нарушения эти незначительны и не создают аварийной обстановки на дороге. И подчеркивает: если сотрудники ГАИ настроены к водителям требовательно, то так же требовательно водители имеют право относиться к инспекторам.