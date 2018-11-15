Свободный художник устроил выставку в минском метро. Одну из работ купили прямо в вагоне

Минская подземка все чаще становится местом, где беларусам показывают искусство: музыканты исполняют классическую музыку, подростки устраивают концептуальные фотосессии, а на днях – свободный художник прямо в вагоне метро провел выставку своих картин, пишет The Village Беларусь.

Как это было

15 человек взяли в руки картины Сергея, спустились в синюю ветку минского метро и катались с работами художниками по подземке. Среди помощников Сергея были минские брогеры и музыканты: Влад Бакей, Артур Какора, Егор Kipah, певица Лиса.



Целью акции художника заключалась в том, чтобы поделиться с людьми частью современного андеграунд-творчества в месте, где они меньше всего к этому готовы. Но, на удивление Сергея, одну из его картин, «Девушка с овцой», купили прямо в вагоне за сто рублей.

Кто такой Сергей Савич

Свободный художник 33-х лет родом из Жодино. Рисовал с детства, но в местной художественной школе задержался ненадолго — не хватило желания и силы воли на академические занятия, хотелось свободного графика и тем. Выработал собственную технику при отсутствии художественного образования, методом проб и ошибок. Выставлял работы в галерее «Ў», барах, приобрести их можно в группе ВКонтакте. «Спустить картины в метро я рассматриваю как вторжение искусства в городское пространство. Вынести его за рамки мастерских и галерей, дать картинам свежего воздуха, а людям — вдохнуть немного искусства. Очередной маленький шаг на пути к глобальному. Кто если не мы!», — сказал Сергей.