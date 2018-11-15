|
Свободный художник устроил выставку в минском метро. Одну из работ купили прямо в вагоне
>
Минская подземка все чаще становится местом, где беларусам показывают искусство: музыканты исполняют классическую музыку, подростки устраивают концептуальные фотосессии, а на днях – свободный художник прямо в вагоне метро провел выставку своих картин,
Как это было
15 человек взяли в руки картины Сергея, спустились в синюю ветку минского метро и катались с работами художниками по подземке. Среди помощников Сергея были минские брогеры и музыканты: Влад Бакей, Артур Какора, Егор Kipah, певица Лиса.
Кто такой Сергей Савич
Свободный художник 33-х лет родом из Жодино. Рисовал с детства, но в местной художественной школе задержался ненадолго — не хватило желания и силы воли на академические занятия, хотелось свободного графика и тем. Выработал собственную технику при отсутствии художественного образования, методом проб и ошибок. Выставлял работы в галерее «Ў», барах, приобрести их можно в группе ВКонтакте. «Спустить картины в метро я рассматриваю как вторжение искусства в городское пространство. Вынести его за рамки мастерских и галерей, дать картинам свежего воздуха, а людям — вдохнуть немного искусства. Очередной маленький шаг на пути к глобальному. Кто если не мы!», — сказал Сергей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская подземка все чаще становится местом, где беларусам показывают искусство: музыканты исполняют классическую музыку, подростки устраивают концептуальные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)