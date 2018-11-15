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Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества РФ и Беларуси
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронут ряд актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.
Обсужден график предстоящих контактов.
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Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронут ряд...
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