Вопрос о начале переговоров по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Индией изучается, заявляют в правительстве РФ

Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько рассказал о перспективах начала переговоров по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Индией.

"Продолжается проработка возможности достижения соответствующих договоренностей между ЕАЭС и еще целым рядом стран Азии. В мае подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Изучается перспектива запуска аналогичных переговоров с Индией", - рассказал С.Приходько журналистам в Москве.

Он напомнил о том, что "с 2016 года действует соглашение о свободной торговле по линии ЕАЭС - Вьетнам, на завершающей стадии согласования находится аналогичный документ с Сингапуром". "Заинтересованность в либерализации режима взаимной торговли с Союзом проявляют Таиланд и Индонезия", - отметил С.Приходько.