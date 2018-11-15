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Вопрос о начале переговоров по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Индией изучается, заявляют в правительстве РФ

16.11.2018 12:58 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько рассказал о перспективах начала переговоров по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Индией.

"Продолжается проработка возможности достижения соответствующих договоренностей между ЕАЭС и еще целым рядом стран Азии. В мае подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Изучается перспектива запуска аналогичных переговоров с Индией", - рассказал С.Приходько журналистам в Москве.

Он напомнил о том, что "с 2016 года действует соглашение о свободной торговле по линии ЕАЭС - Вьетнам, на завершающей стадии согласования находится аналогичный документ с Сингапуром". "Заинтересованность в либерализации режима взаимной торговли с Союзом проявляют Таиланд и Индонезия", - отметил С.Приходько.

 

 
 
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Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько рассказал о перспективах начала переговоров по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Индией.
 
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