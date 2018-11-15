|
"Папа, забей гол!" Как детки футболистов сборной Беларуси мотивировали их перед матчем с Люксембургом
Перед выходом на поле в Люксембурге игрокам сборной Беларуси по футболу показали мотивирующее видео, главными героями которого стали детки игроков команды.
Получилось очень мило, после такой поддержки проиграть было сложно.
Напомним, что наша дружина со счетом 2:0 обыграла Люксембург в Лиге наций и практически гарантировала себе плей-офф. Осталось не проиграть 18 ноября Сан-Марино.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Папа, забей гол!" Как детки футболистов сборной Беларуси мотивировали их перед матчем с Люксембургом
Получилось очень мило, после такой поддержки проиграть было сложно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)