Белорусские ученые ведут разработки по интеллектуализации роботов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые ведут разработки по интеллектуализации антропоморфных роботов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий лабораторией робототехнических систем Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Григорий Прокопович на масштабной выставке результатов инновационной деятельности ученых НАН, посвященной 90-летию академии.

Объединенный институт на выставке презентует антропоморфного робота "Промобот" российского производства. Белорусские ученые работают над развитием его программного обеспечения. "Работаем над пополнением лигвистической базы, повышением плавности движений и ориентации в пространстве. Например, сейчас он может рассказать об академии наук. Планируем научить его самостоятельно ориентироваться в незнакомой местности", - рассказал Григорий Прокопович.

Сотрудники института планируют создать аналог робота для использования в различных сферах деятельности. Он может быть полезен в музеях, различных консультационных центрах, торговле. "Сделаем похожий антропоморфный робот. Чертежи есть в открытом доступе, внедрим свою электронику, что позволит существенно удешевить робота. Он стоит $20 тыс. Это хороший инструмент для исследований", - добавил ученый.

В выставке научно-технических достижений ученых НАН Беларуси представлено свыше 300 новых разработок и технологий. В ее составе семь кластеров, связанных с приоритетными научными направлениями. Здесь можно ознакомиться с космическими, информационными, био-, нанотехнологиями, новыми лекарственными средствами, достижениями ученых-аграриев. Развернута экспозиция книг ученых-гуманитариев, а также археологическая выставка. Многие разработки не имеют аналогов не только в стране, но и в мире. В 14.30 состоится торжественное собрание научной общественности страны, посвященное 90-летию НАН Беларуси, где будут награждены лучшие ученые.-0-