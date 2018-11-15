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Беларусь готова поделиться опытом работы финансовой разведки
16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь готова поделиться с другими странами новыми технологиями в работе финансовых разведок, заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов, которое прошло в
Одна из главных тем встречи – контроль над
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Об этом рассказал глава Комитета госконтроля на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.
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