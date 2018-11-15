Беларусь готова поделиться опытом работы финансовой разведки

Беларусь готова поделиться с другими странами новыми технологиями в работе финансовых разведок, заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов, которое прошло в Минске , передает телеканал «МИР 24».

«Идентификация электронных кошельков, идентификация владельцев счетов и ряд других новшеств, которые не применяются сегодня в наших странах-соседях, но которые могут быть использованы в качестве эффективных инструментов в работе финансовых разведок государств, с которыми мы сотрудничаем», – перечислил Анфимов.