В Минске прошел семинар, посвященный целям устойчивого развития

Как сообщила национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна ЩЕТКИНА на семинаре «Повышение информированности СМИ о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года как средство продвижения Целей устойчивого развития», региональные группы по достижению ЦУР сформированы и действуют во всех областях Беларуси. Ими руководят заместители облисполкомов и Минского горисполкома. В Минске подобную группу возглавляет заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. «Региональные перечни ЦУР составляют, основываясь на приоритетах развития конкретного региона. При этом их задачи должны быть реальными, а для их выполнения необходимо прилагать максимум усилий», - подчеркнула Марианна Щеткина.

Кроме того, национальный координатор по достижению ЦУР отметила, что в нашей стране планируется провести национальный форум по Целям устойчивого развития с широким участием и новыми формами подачи информации. «В январе 2019 года мы нацелены провести национальную ассамблею или форум по обсуждению ЦУР. На это мероприятие будут приглашены представители гражданского общества, органов государственной власти, все заинтересованные», – добавила Марианна Щеткина.

1 января 2016 года официально вступили в силу 17 Целей в области устойчивого развития, изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята мировыми лидерами, в том числе и президентом Республики Беларусь в сентябре 2015 года на историческом саммите ООН.

В течение предстоящих 15 лет, за которые должны быть достигнуты эти универсально применимые новые цели, страны активизируют усилия, направленные на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечение того, чтобы никто не был забыт. Для решения поставленных на глобальном уровне задач необходимы усилия не только государственных структур, но и всех жителей планеты. Таким образом, важным компонентом в достижении ЦУР является информирование населения о важности работы, проводимой в данном направлении. Особое место в популяризации ЦУР среди населения занимают СМИ.