|
Стало известно, кто и зачем изрубил топором Porsche в центре Киева
В центре Киева 13 ноября на улице Шота Руставели девушка разрисовала припаркованный автомобиль Porsche, написала на его дверях слово «сволочи», после чего начала
По информации
Очевидцы публиковали в Сети видео инцидента. Именно из них потом и был смонтирован клип на новый трек под названием Nо stress.
Инцидент широко обсуждался не только в Украине, но и в Беларуси, России, Казахстане, Армении и других странах. Участники проекта никаких комментариев по этому поводу не дают.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из видео киевлян, которые стали свидетелями инцидента, позже был смонтирован музыкальный клип.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)