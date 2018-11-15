Стало известно, кто и зачем изрубил топором Porsche в центре Киева

В центре Киева 13 ноября на улице Шота Руставели девушка разрисовала припаркованный автомобиль Porsche, написала на его дверях слово «сволочи», после чего начала яростно рубить машину топором . Оказалось, что это — срежиссированная постановка.

По информации УНИАН , все происходило на самом деле, но было срежиссировано участниками проекта MDZ.

Очевидцы публиковали в Сети видео инцидента. Именно из них потом и был смонтирован клип на новый трек под названием Nо stress.

Инцидент широко обсуждался не только в Украине, но и в Беларуси, России, Казахстане, Армении и других странах. Участники проекта никаких комментариев по этому поводу не дают.