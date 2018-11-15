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Беларусь проголосовала против резолюции ООН по Крыму
16.11.2018 13:58 — Разное | Ежедневник
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил обновленный проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе.
Как передает
Представительство Украины при ООН перечислило страны, проголосовавшие против резолюции: Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.
Проект резолюции направят на рассмотрение Генассамблеи ООН. Голосование по нему ожидается в декабре этого года.
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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил обновленный проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе.
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