Беларусь проголосовала против резолюции ООН по Крыму





Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил обновленный проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе.

Как передает Радио "Свобода" , за проект резолюции проголосовали 67 стран, воздержались 82, высказались против 26 делегаций.

Представительство Украины при ООН перечислило страны, проголосовавшие против резолюции: Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Проект резолюции направят на рассмотрение Генассамблеи ООН. Голосование по нему ожидается в декабре этого года.