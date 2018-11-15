В Беларуси создали равные конкурентные условия для производителей алкоголя





В одном объекте торговли будет применяться единый уровень торговой надбавки на все виды алкогольных напитков всех производителей независимо от форм собственности.

МАРТ принял постановление, которое поспособствует созданию равных условий для всех производителей алкогольной продукции. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, в одном объекте торговли будет применяться единый уровень торговой надбавки на все виды алкогольных напитков всех производителей независимо от форм собственности.

При этом субъект торговли сам будет определять уровень применяемой торговой надбавки.

Отмечается, что данные меры должны обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкоголя и исключить потенциальную дискриминацию отдельных производителей за счет установления различных торговых надбавок.