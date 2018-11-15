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Стало известно, когда решится вопрос компенсации за налоговый маневр
Недавно назначенный на пост посла Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, когда белорусская и российская стороны договорятся по компенсации из-за введения РФ налогового маневра.
Власти Беларуси и России собираются определить формулу компенсации Беларуси из-за налогового маневра в РФ к 15 декабря этого года.
К указанному сроку Минск и Москва «должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как мы будем этот налоговый маневр нейтрализовывать». Об этом дипломат заявил
Как рассказал недавно министр финансов Максим Ермолович, тема компенсации потерь белорусской стороны от налогового маневра
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Недавно назначенный на пост посла Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, когда белорусская и российская стороны договорятся по компенсации из-за введения...
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