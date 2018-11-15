Стало известно, когда решится вопрос компенсации за налоговый маневр

Недавно назначенный на пост посла Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, когда белорусская и российская стороны договорятся по компенсации из-за введения РФ налогового маневра.

Власти Беларуси и России собираются определить формулу компенсации Беларуси из-за налогового маневра в РФ к 15 декабря этого года.

К указанному сроку Минск и Москва «должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как мы будем этот налоговый маневр нейтрализовывать». Об этом дипломат заявил «Беларусь 1» .