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Встречи детей со звездами спорта организует ЮНИСЕФ в рамках II Европейских игр
Новости Беларуси. Ещё на три партнёра дирекции II Европейских игр стало больше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня школа иностранных языков, медийный портал и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) стали ближе к белорусскому и мировому спорту.
Сотрудничество с последней организацией позволит сделать мультифорум праздником даже для самых маленьких любителей спорта.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Не случайно фонд ЮНИСЕФ уделяет внимание развитию программ, ориентированных на благосостояние детей, семей и созданию комфортных социальных условий.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь:
Кстати, билеты на соревнования II Европейских игр поступят в продажу 1 декабря.
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Новости Беларуси. Ещё на три партнёра дирекции II Европейских игр стало больше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня школа иностранных языков, медийный портал...
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