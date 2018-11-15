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Гороскоп на старость: какими мы будем?
Какими мы будем в старости? Что нам говорят наши знаки Зодиака? Мы, конечно, сами себе хозяева жизни, но увидеть себя в солидном возрасте и со стороны все же интересно. Тех, кто вдруг послужил примером, просим нас простить, если что.
Овны даже в почтенном возрасте прочно стоят на ногах и не собираются уступать место молодым соперникам. Посмотрите хотя бы на любимую всеми
С пожилыми Тельцами придется быть аккуратнее. Они будут угрюмы и коварны, будто сама Земля крутится им назло. Вспомните вождя революции
Близнецы. Это будет постоянное нытье о болезнях, пилюли, таблетки, походы по врачам. Почти типичный пример – пушкинский дядя из «Евгения Онегина», который «самых честных правил, когда не в шутку занемог…» Ох, намаялся с ним Александр Сергеевич, поправляя подушки и поднося лекарства.
Вот уж кому повезет в этой жизни, так это детям и внукам Раков. Их дедушки и бабушки окажутся самыми заботливыми и щедрыми предками. История знает такие случаи. Раком был небезызвестный капиталист и основатель династии миллиардеров
Наследники Львов тоже будут не в обиде. Старики станут внимательными и заботливыми, будут стараться проводить больше времени с внуками. Как французский комик Луи де Фюнес, который оставил кино и в своем парижском замке XVII века до конца жизни обрезал розы и развлекал хохмами многочисленное потомство.
Пример настоящей Девы в годах – это
Весы – это люди, которые и в старости хотят все успевать. Неважно, что о них подумают. И не только в общественной, но и в личной жизни, пока можно. Вот уважаемый
Скорпионы еще себя покажут. Если сейчас с ними непросто, то в старости совсем будет «туши свет».
Стрельцы продолжат привлекать к своей особе противоположный пол. Бабушки и дедушки, не ловите мышей, даже если уже привлекать нечем. Всем известен режиссер
Козерогов возраст не берет. Всегда серьезные и сдержанные, с годами к они начинают озорничать. Вот российский олигарх Олег Дерипаска. Вроде не старый же еще человек, а уже катается на яхте с какими – то Настями Рыбками. Выходит, у олигархов годы летят быстрее.
Водолеям и в старости дома не сидится. Работать, работать… Как были трудоголиками, так и остаются ими. Посмотрите на
Рыбы категорически не хотят стариться лицом и телом. А уж подобных примеров, особенно среди женщин, пруд пруди. Кто не любит зажигательную
Ваш В.Д.
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Какими мы будем в старости? Что нам говорят наши знаки Зодиака? Мы, конечно, сами себе хозяева жизни, но увидеть себя в солидном возрасте и со стороны все же...
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