В отношении водителя автобуса, сбившего 5-летнего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В отношении водителя автобуса, сбившего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело.

По информации СК, происшествие случилось днем пятнадцатого ноября. За рулем автобуса «ПАЗ-4234 70» находился 57-летний мужчина. Он высадил пассажиров у остановочного пункта в деревне Заборье. При движении задним ходом автобус сбил 5-летнего мальчика, который вышел из транспортного средства и находился на проезжей части.

Ребенок скончался на месте ДТП. Мама мальчика находилась недалеко от места происшествия – она шла встречать сына.



Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель был трезв.

Его стаж составляет 39 лет ( подробнее здесь ).

Устанавливаются обстоятельства ДТП. Назначен ряд экспертиз.

К подозреваемому мужчине применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят сообщить информацию, которая может помочь установить все обстоятельства случившегося. Это можно сделать по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33) 399-80-44 (круглосуточно).