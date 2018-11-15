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В отношении водителя автобуса, сбившего 5-летнего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело

16.11.2018 13:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В отношении водителя автобуса, сбившего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело.

По информации СК, происшествие случилось днем пятнадцатого ноября. За рулем автобуса «ПАЗ-4234 70» находился 57-летний мужчина. Он высадил пассажиров у остановочного пункта в деревне Заборье. При движении задним ходом автобус сбил 5-летнего мальчика, который вышел из транспортного средства и находился на проезжей части.

Ребенок скончался на месте ДТП. Мама мальчика находилась недалеко от места происшествия – она шла встречать сына.

В отношении водителя автобуса, сбившего 5-летнего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело
Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель был трезв.

Его стаж составляет 39 лет (подробнее здесь).

Устанавливаются обстоятельства ДТП. Назначен ряд экспертиз.

К подозреваемому мужчине применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят сообщить информацию, которая может помочь установить все обстоятельства случившегося. Это можно сделать по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33) 399-80-44 (круглосуточно). 
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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В отношении водителя автобуса, сбившего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело.
 
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