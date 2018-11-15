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В отношении водителя автобуса, сбившего 5-летнего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. В отношении водителя автобуса, сбившего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело.
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Ребенок скончался на месте ДТП. Мама мальчика находилась недалеко от места происшествия – она шла встречать сына.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель был трезв.
Устанавливаются обстоятельства ДТП. Назначен ряд экспертиз.
К подозреваемому мужчине применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.
Свидетелей и очевидцев ДТП просят сообщить информацию, которая может помочь установить все обстоятельства случившегося. Это можно сделать по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33) 399-80-44 (круглосуточно).
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В отношении водителя автобуса, сбившего 5-летнего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. В отношении водителя автобуса, сбившего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело.
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