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Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн 300 тыс долларов
Новости мира. Это рекордная сумма для полотна ныне живущего художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа под названием «Портрет художника», созданная в 1972 году, первоначально оценивалась в 18 миллионов долларов. Конечная цена побила предыдущий рекорд аукционного дома, установленный американским художником Джеффом Кунсом в 2013 году.
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Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн 300 тыс долларов
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Новости мира. Это рекордная сумма для полотна ныне живущего художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа под названием «Портрет художника»,...
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