Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн 300 тыс долларов

Новости мира. Это рекордная сумма для полотна ныне живущего художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Работа под названием «Портрет художника», созданная в 1972 году, первоначально оценивалась в 18 миллионов долларов. Конечная цена побила предыдущий рекорд аукционного дома, установленный американским художником Джеффом Кунсом в 2013 году.



