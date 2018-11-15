ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн 300 тыс долларов

16.11.2018 13:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости мира. Это рекордная сумма для полотна ныне живущего художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн 300 тыс долларов

Работа под названием «Портрет художника», созданная в 1972 году, первоначально оценивалась в 18 миллионов долларов. Конечная цена побила предыдущий рекорд аукционного дома, установленный американским художником Джеффом Кунсом в 2013 году.

Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн 300 тыс долларов
Новости по теме

Портрет Притыцкого появился на одноимённой улице Минска

Как Достоевский в литературе. Житель Нарочи пишет концептуальные картины

Почему «Мона Лиза» покинет Лувр? Мнение министра культуры Франции

Подаренный Грете «Маленький букет цветов» Осипа Любича можно увидеть в Национальном художественном музее

15 ноября на аукционе продадут считавшуюся утерянной картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

В Глазго обнаружили портрет работы Рубенса, который считался утерянным 400 лет назад

«Это произошло очень неожиданно»: как картина 6-летней минчанки Златы Граковой попала в коллекцию Пьера Кардена

В Национальном художественном музее Беларуси отреставрировали картину Айвазовского «Буря на Азовском море»

‡агрузка...
Новости 24 часа

Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн 300 тыс долларов

Северная Корея испытала новое высокотехнологичное оружие

Циклон обрушился на Индию: погибли 11 человек

Автобус с туристами перевернулся в США

В Турции высота снежного покрова достигла 20 см

Александр Лукашенко поздравил с 90-летием Академию наук Беларуси

В Молодечненском районе проверят готовность предприятий к ЧП

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

Все новости
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Это рекордная сумма для полотна ныне живущего художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа под названием «Портрет художника»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мечты сбываются: Naviband пришли в гости к своему 5-летнему фанату и спели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика