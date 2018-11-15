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Мечты сбываются: Naviband пришли в гости к своему 5-летнему фанату и спели

16.11.2018 13:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несколько дней назад в мире стало одной сбывшейся детской мечтой больше. Группа Naviband сходила в гости к своему юному фанату Глебу, где спела вместе с ним.  

В начале октября Ксения и Артём объявили конкурс на самую интересую историю о своём доме. Призом было выступление Naviband в гостях у победителей. За месяц участие приняли более 430 человек. В начале ноября был назван победитель, с семьёй связались и договорились о встрече.  

Мечты сбываются: Naviband пришли в гости к своему 5-летнему фанату и спели
Фото: instagram.com/naviband  

Но это сухие факты. Со стороны победившей семьи всё выглядит иначе.  

«Второго ноября красивый мужской голос позвонил Серёже. Продолжение будет позже, но у меня уже от предвкушения сон пропал и коленки трясутся...», – рассказала Ольга.  

Сергеем зовут её мужа, а 5-летнего сына – Глеб. Когда мужчина узнал о конкурсе, он ночью написал историю о своём доме. По его словам, он был уверен в победе. Семья уже давно слушает музыку Naviband, посещает их концерты, а Глеб и вовсе является ярым поклонником.  

Долгожданные гости пришли в квартиру к своему юному фанату и его родителям. Встреча прошла в спокойной и радостной атмосфере, все подпевали Артёму и Ксении, а затем ели торт.  

«Сегодня сбылась мечта нашего маленького поклонника Глеба. Мы приехали к нему домой и сыграли квартирник. Нам безумно нравится именно такой формат концертов, когда близко, глаза в глаза и по-честному. Сегодня было очень душевно и просто. Спасибо всем, кто был рядом», – написали Naviband.  

Мечты сбываются: Naviband пришли в гости к своему 5-летнему фанату и спели
Фото: instagram.com/_d_olechka  

Кстати, Глеб и его родители, вероятно, стали первыми, кто услышал новую песню группы под названием «А дзе жывеш ты?». Семья была восхищена композицией и посоветовала всем поскорее послушать.  

Предыдущую новинку Артём и Ксюша презентовали в середине сентября. Они выпустили своей первый клип на украинском языке «Сумне море». Ролик набрал более шести тысяч просмотров за день, а сейчас его посмотрели более 95 тысяч раз. 

«Мы благодарим вас за такую реакцию на эту работу» (здесь подробнее).  
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Новости Беларуси. Несколько дней назад в мире стало одной сбывшейся детской мечтой больше. Группа Naviband сходила в гости к своему юному фанату Глебу, где...
 
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