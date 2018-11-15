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Тайник с боеприпасами нашли при реконструкции Брестской крепости
16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В мемориальном комплексе «Брестская крепость» в ходе работ по реконструкции моста через речку Мухавец обнаружили арсенал с боеприпасами, передает агентство
Находку сделали накануне утром при проведении земляных работ. Были найдены две противотанковые мины ТМ-35, а также 83 патрона различных калибров и учебная противотанковая мина.
Строители незамедлительно вызвали милицию. Правоохранительные органы оцепили территорию и пригласили специалистов саперно-пиротехнической группы. Те изъяли боеприпас и благополучно его ликвидировали.
Напомним, в начале октября в Дзержинском районе Волгограда была обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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Находку сделали накануне утром при проведении земляных работ. Были найдены две противотанковые мины ТМ-35, а также 83 патрона различных калибров и учебная...
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