Тайник с боеприпасами нашли при реконструкции Брестской крепости

В мемориальном комплексе «Брестская крепость» в ходе работ по реконструкции моста через речку Мухавец обнаружили арсенал с боеприпасами, передает агентство БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Находку сделали накануне утром при проведении земляных работ. Были найдены две противотанковые мины ТМ-35, а также 83 патрона различных калибров и учебная противотанковая мина.

Строители незамедлительно вызвали милицию. Правоохранительные органы оцепили территорию и пригласили специалистов саперно-пиротехнической группы. Те изъяли боеприпас и благополучно его ликвидировали.

Напомним, в начале октября в Дзержинском районе Волгограда была обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны.