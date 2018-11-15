|
Учащихся и педагогов школы в Барановичах эвакуировали из-за задымления
16.11.2018 14:38 — Разное | Виртуальный Брест
В Барановичах более 1 тыс. человек эвакуировали из школы из-за задымления, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления
В Барановичский ГРОЧС сообщение о задымлении в средней школе №21 на улице 50 лет ВЛКСМ поступило сегодня в 9.39. Проводилась эвакуация 922 учащихся, а также 135 взрослых. Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили очаг: дымилась урна в одном из санузлов. Последствия были оперативно ликвидированы. Никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичах более 1 тыс. человек эвакуировали из школы из-за задымления, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)