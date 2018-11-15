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В Городке готовят специалистов
16.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
870 ребят из разных уголков Беларуси проходят обучение в Городокском государственном аграрно-техническом колледже. Учреждение с богатой историей вот уже 88 лет готовит опытные кадры для агропромышленного комплекса страны.
Подробнее читайте в №88 от 16.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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870 ребят из разных уголков Беларуси проходят обучение в Городокском государственном аграрно-техническом колледже. Учреждение с богатой историей вот уже 88 лет...
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