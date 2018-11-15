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В Городке готовят специалистов

16.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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870 ребят из разных уголков Беларуси проходят обучение в Городокском государственном аграрно-техническом колледже. Учреждение с богатой историей вот уже 88 лет готовит опытные кадры для агропромышленного комплекса страны.

В Городке готовят специалистов

Представительство ГГАТК (во втором ряду)
на «Дажынках-2018».

Подробнее читайте в №88  от  16.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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870 ребят из разных уголков Беларуси проходят обучение в Городокском государственном аграрно-техническом колледже. Учреждение с богатой историей вот уже 88 лет...
 
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