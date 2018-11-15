В Городке готовят специалистов

870 ребят из разных уголков Беларуси проходят обучение в Городокском государственном аграрно-техническом колледже. Учреждение с богатой историей вот уже 88 лет готовит опытные кадры для агропромышленного комплекса страны.

Подробнее читайте в №88 от 16.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .