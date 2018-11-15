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Российский биопринтер пережил аварию "Союза МС-10"

16.11.2018 14:36 — Разное | Tut.by  
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Российский космический биопринтер «Орган.Авт», который не долетел до Международной космической станции из-за аварии «Союз МС-10» и упал вместе с бытовым отсеком корабля с высоты около 70 километров, был поврежден, но сохранил работоспособность. Об этом пишет N+1 со ссылкой на сообщение Юсефа Хесуани, управляющего партнера компании 3D Bioprinting Solutions, которая создавала биопринтер.


Фото: Юсеф Хесуани / facebook.com

«Мы изучили упавшую аппаратуру. У биоматериала, разумеется, выжить шансов не было. Сам биопринтер при серьезных повреждениях внешней декоративной части остается в рабочем состоянии (!) благодаря целостности магнитов. Я очень горд нашей командой, умеющей делать оборудование, которое остаётся в рабочем состоянии даже при падении из космоса. Для сравнения: камеры GoPro разбиты вдребезги», — пишет Хесуани.

Биопринтер «Орган.Авт» был разработан специально для работы в невесомости. Он работает со сфероидами диаметром около пары сотен микрометров, состоящими из живых клеток. Поскольку печать должна происходить в невесомости, принтер не выталкивает сфероиды через сопло, а собирает в центр печатающей области с помощью магнитного поля.

Первый экземпляр принтера должен был попасть на МКС уже 11 октября на борту космического корабля «Союз МС-10», но этот запуск закончился аварией. Во время отделения боковых ускорителей от ракеты один из них задел центральный блок и повредил двигательную установку. Из-за этого полет пришлось прекратить и посадочный модуль с космонавтами приземлился в Казахстане вскоре после запуска. Перед запуском сам биопринтер и кюветы с материалом печати были распределены по разным модулям «Союза» — принтер расположился в бытовом отсеке, а кюветы поместили в спускаемый аппарат. При аварии, в соответствии с логикой работы системы спасения, спускаемый аппарат отделился от бытового отсека и опустился на парашюте, бытовой отсек парашютами не оснащен и был при падении сильно поврежден.

По словам Хесуани, его коллеги готовят новый экземпляр биопринтера к запуск нового «Союза», который должен стартовать к МКС 3 декабря на "Союзе". Проводить эксперименты с биопринтером будет российский космонавт Олег Кононенко.

 
 
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Биопринтер упал вместе с бытовым отсеком корабля с высоты около 70 километров, был поврежден, но сохранил работоспособность.
 
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