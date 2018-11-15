Минчанин попал в ДТП и оформил страховку задним числом: заведено уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении минчанина, который попал в ДТП и оформил страховку постфактум, пытаясь избежать затрат на восстановление разбитого по его вине автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Следователи установили, что 46-летний водитель Chrysler Saratoga в конце января совершил в Минске ДТП. Договора обязательного страхования у мужчины не было. "Он позвонил своему знакомому и попросил его оказать помощь в оформлении страховки. Причем просьба содержала особые условия: полис должен был быть действительным на момент совершенного ДТП. Таким образом подозреваемый пытался избежать материальных затрат по восстановлению поврежденного по его вине автомобиля Audi Q5", - рассказали в СК.

Сотрудникам ГАИ водитель сказал, что забыл страховку дома и сейчас ее подвезет его друг. "После того, как договор страхования с уже внесенной ложной информацией оказался у мужчины на руках, он предоставил его сотрудникам милиции. Была проведена страховая выплата, в результате чего компании причинен ущерб на сумму более Br20 тыс.", - отметили в Следственном комитете.

Действия мужчины квалифицированы следствием по ч.2 ст.216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное в крупном размере). Уголовным делом о мошенничестве со страховыми выплатами занимается Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета. Правовая оценка действиям знакомого и страхового агента будет дана по результатам расследования.

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