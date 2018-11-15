Трофимова: Левченко хотела помочь сборной, но федерация никак не может договориться с ее китайским клубом

- Есть ли шанс заполучить у "Сычуаня" Левченко хотя бы на матч с Турцией?

"Сычуань" играет через два дня на третий, а Левченко — лидер. Это не Европа, там по ходу национального чемпионата не предусмотрены паузы для участия баскетболистов в сборных. Так было в прошлом году, так, к сожалению, и сейчас, - цитирует Трофимову "".