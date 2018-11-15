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Трофимова: Левченко хотела помочь сборной, но федерация никак не может договориться с ее китайским клубом
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала, почему в составе команды на решающие матчи квалификации Евробаскета отсутствует Елена Левченко.
- Есть ли шанс заполучить у "Сычуаня" Левченко хотя бы на матч с Турцией?
- Я разговаривала с Леной, она очень хотела приехать в Минск и помочь сборной. Но федерация никак не может договориться с клубом. В Китае скоротечный чемпионат с насыщенным календарем.
"Сычуань" играет через два дня на третий, а Левченко — лидер. Это не Европа, там по ходу национального чемпионата не предусмотрены паузы для участия баскетболистов в сборных. Так было в прошлом году, так, к сожалению, и сейчас, - цитирует Трофимову "
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Трофимова: Левченко хотела помочь сборной, но федерация никак не может договориться с ее китайским клубом
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала, почему в составе команды на решающие матчи квалификации Евробаскета отсутствует Елена...
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