14 лет ада. Минчанка выкупила комнату, на которую пыталась собрать деньги толокой









Она оставалась в собственности родственников покойной соседки-пенсионерки, с которой девушке пришлось жить в течение 14 лет. Чтобы решить квартирный вопрос, Павлина Калтович прошла через суд, милицию и многочисленные скандалы.





В октябре она начала собирать средства на выкуп комнаты через краудфандинг и пообещала вернуть все деньги после продажи квартиры целиком. Сбор средств толокой девушке ничего не дал, а помог Павлине ее знакомый - он одолжил сразу всю сумму.





"Соседи в последний момент отказались продавать комнату именно мне"





Еврорадио Павлина Калтович. — Реально думала, что не справлюсь, но в конце концов всё получилось. Нашёлся человек, который был готов одолжить необходимую сумму. Правда, соседи в последний момент отказались продавать комнату именно мне". "Эта история, длившаяся 14 лет, стоила мне много нервов, — рассказываетПавлина Калтович. — Реально думала, что не справлюсь, но в конце концов всё получилось. Нашёлся человек, который был готов одолжить необходимую сумму. Правда, соседи в последний момент отказались продавать комнату именно мне".





Отношения между Павлиной и родственниками умершей пенсионерки, которая жила во второй комнате, не сложились сразу. Скандалы, вызовы милиции и угрозы были обычным делом. По мнению Павлины Калтович, собственники комнаты специально тянули с продажей и издевались над ней.





"Официально, право выкупа — у моей матери, как собственницы половины квартиры, — объясняет минчанка. — Если никто не против, то могла выкупить и я сама. Сначала соседи говорили, что не против, а потом отказали. Человек, который согласился помочь деньгами, знает меня, но не мою мать. Разумеется, он был не готов давать деньги ей. Короче, тогда ничего не получилось".





Мать Павлины — пенсионерка и живёт не в столице. Чтобы не беспокоить женщину и всё-таки выкупить вторую комнату, часть квартиры она переписала на дочь. Через несколько дней собственники другой комнаты согласились на сделку с Павлиной Калтович. Девушка снова обратилась к знакомому, который мог помочь деньгами.





"Человеку такая ситуация, разумеется, надоела, потому что это не его проблема — разбираться с соседями, которые вначале согласны продавать, а потом нет, — говорит Павлина. — Уверенности, что знакомый мне поможет, не было, но человек согласился, и 2 ноября соседи продали комнату".





После приобретения комнаты проблемы с соседями не закончились





Но даже после окончательного оформления документов страдания Павлины Калтович не закончились. Бывшие владельцы не забрали свои вещи, которые надо было вывезти. Через несколько дней состоялся очередной скандал.





"Они пришли и начали кричать на меня, — вспоминает девушка. — Начались угрозы, толкотня. Я боялась провокаций от бывших владельцев, поэтому разрешила прийти только с юридическим представителем. Со скандалом, но свои вещи они забрали".





Найти сегодня человека, который одолжит 24 тысячи долларов, мягко говоря, непросто, говорит Павлина Калтович. Чтобы знакомый не волновался за деньги, было решено другую комнату квартиры оформить на него.





"Одно дело, одолжить 100 долларов, а другая — тысячи, — говорит Павлина. — Человек выкупил комнату, мы так договорились. Намерена продать квартиру целиком, рассчитаться с долгом и приобрести жильё себе".





Сейчас Павлина Калтович ищет подходящее жильё для себя. Говорит, что хотела бы небольшой домик недалеко от города.