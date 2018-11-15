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Белорусский рубль второй день подряд нокаутирует доллар и евро

16.11.2018 14:19 — Разное | Партизан  
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Торги в пятницу 16 ноября завершились для белорусского рубля укреплением к валютной корзине на 0,08%. За текущую неделю BYN укрепился на 0,37%.

Курс доллара рухнул на 0,0120 рубля до 2,1102 BYN/USD. За последние два дня белорусский рубль укрепился к доллару на 0,0370 рубля и полностью отыграл потери предыдущих пяти дней ослабления, за которые он успел подешеветь на 0,0261 рубля. Таким образом, к концу недели доллар был отброшен на минимум за 22 дня.

Курс евро обвалился ещё на 0,0095 рубля до 2,3950 BYN/EUR. Если вчера евро оказался на минимуме за 20 дней, то сегодня он уже на минимуме за 81(!) день. Ещё ниже последний раз курс европейской валюты опускался на торгах 27 августа 2018 года.

Курс российского рубля вырос на 0,0106 рубля до 3,1973 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает второй раз подряд. Суммарно уже на 0,0353 белорусского рубля, но за предыдущие пять торгов курс рубля РФ обвалился на 0,0537 рубля.

Итоги недели 12—16 ноября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль существенно укрепился к доллару и евро, но немного подешевел к российскому рублю.

доллар рухнул на 1,10%;
евро обвалился на 0,97%;
российский рубль укрепился на 0,33%;

корзина валют подешевела на 0,37%.

Россия

Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на ближайшие три дня: субботу, воскресенье и понедельник.

Курс доллара на завтра снизился на 0,62 рубля до 65,9931 RUB/USD.
Курс евро упал на 0,63 рубля до 74,9022 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в пятницу 16 ноября завершились для белорусского рубля укреплением к валютной корзине на 0,08%. За текущую неделю BYN укрепился на 0,37%.
 
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Лоевский край
Mlife
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Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
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